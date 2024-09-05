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康鈦參展TIGAX 2024 展現AI智慧印刷技術

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

震旦（2373）集團旗下康鈦科技於5日參加兩年一度的「TIGAX 2024參展商展前媒體發表會」，主題為「工業5.0人性與智能化生產共舞」，展示人機協作在提升印刷業生產效率、個性化定制及可持續發展的潛力，並發表Konica Minolta的印刷流程解決方案「AccurioPro Dashboard」。此軟體可自動收集設備資訊，分析生產時間與資源，並應用AI技術優化庫存管理，減少停機時間，協助印刷業降低成本、提高效率，邁向智能化管理。

康鈦科技表示，本次發表的「AccurioPro Dashboard」可應用在多台Konica Minolta AccurioPress系列設備，將各機台執行狀況清單化，能即時確認機器的碳粉殘留量、紙張剩餘量，有便於掌握各種紙材生產效率與耗損因素。並可依據管理者、印刷廠廠長、操作員的需求篩檢不同的數據，找到問題並改善流程，有效提升生產效率。

除了軟體應用，Konica Minolta推出新款數位標籤印刷系統-「AccurioLabel 400」，該系統搭載新一代白色碳粉技術，免除傳統印刷過程中白色套印的繁瑣工序，並以每分鐘39.9米的印刷速度與3600dpi X 2400dpi的高解析度，為使用者帶來極致的印刷品質，即使是最精細的字體和線條也能完美呈現。

康鈦此次參展，以「碳索AI．智領未來」為主題，在現場展示最新印刷流程工作軟體及數位印刷系統，包括數位標籤印刷設備及印後加工設備、高產能印刷設備、少量打樣設備、UV噴墨印刷成品等，提供各式最新技術印刷設備解決方案，協助台灣印刷產業邁向智慧印刷新未來。

印刷業 軟體

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