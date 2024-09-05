宏碁旗下安圖斯於半導體展發表演講 推廣Altos aiWorks

宏碁（2353）集團旗下子公司安圖斯科技5日於南港展覽館舉行的台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2024）展的全新展區「AI半導體技術概念區」發表主題演講，介紹Altos aiWorks人工智慧運算平台。

安圖斯科技總經理李占傑指出：「安圖斯科技作為AI運算平台的先行者，持續致力於技術創新和市場拓展，並提供高效能的AI運算平台，以滿足各種複雜應用的需求。在AI和半導體技術快速演進的時代，算力的優化是驅動產業創新的引擎，為因應全球對AI應用的需求不斷增長，特別是在半導體驅動的AI領域，安圖斯將透過在台灣國際半導體展的分享，向業界展現針對AI運算所推出的軟硬體整合解決方案－Altos aiWorks」。

安圖斯科將於台灣國際半導體展的「AI半導體技術概念區」的主題演講中，以「Altos Solution Introduction：An AI Computing Platform 」為題，分享Altos aiWorks平台的最新技術成果，攜手各地的專家和企業探討AI技術的未來方向，進而引領行業趨勢，推動AI技術的發展與創新。

Altos aiWorks藉由優化AI開發環境部署，簡化流程並提升開發效率，提供全面的開發者環境建構與佈署解決方案，能迅速協助開發人員建立和配置所需的運算資源，有效管理包括GPU、CPU、記憶體及存儲空間在內的運算資源池。

Altos aiWorks的先進技術，使得資源配置更具彈性，特別適合大規模的AI訓練和推理任務，目前已被國內外多所大專院校和研究機構與企業採購使用，成為AI教育、研究與開發的重要工具。

此外，於今年4月推出的Altos aiWorks 4.0平台透過整合NVIDIA NeMo人工智慧開發軟體堆疊，進一步強化了生成式AI運算能力，不僅保留了前代優勢，還加入了創新的功能，包括優化的用戶界面和整合數據面板，顯著提升了資源管理效率，同時增強了多進程服務共享策略，為使用者提供更加靈活的運算資源分配，支持日益增長的算力需求。