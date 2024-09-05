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集邦：主要面板10月上旬停產 中小尺寸電視面板止跌

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技５日公布2024年9月上旬面板報價。圖／集邦提供
集邦科技５日公布2024年9月上旬面板報價。圖／集邦提供

集邦科技（TrendForce）5日公布今年9月上旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板需求偏弱，幸而主要面板廠均規將於10上旬停產兩周，以減緩跌價壓力；小尺寸電視面板可望率先止跌。

TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板9月需求仍處於相對偏弱，品牌端採購動能並未顯著增強下，面板價格持續面臨下跌壓力。不過主要面板廠都已宣布將在10月初進行為期兩週左右的停產計畫，寄望透過積極的產能調控，來讓供需再次回到平衡狀態，進而減緩面板價格下跌壓力。就目前觀察，部分客戶可能會因應減產調節，將一部份需求提前至9月份拉貨，有助於9月部分面板尺寸價格的跌勢放緩，目前觀察9月份的電視面板價格，32吋與43吋因為供給減少，海外新興市場需求穩定，可望率先止跌。中大尺寸50吋預計下跌3美元，55吋下跌2美元，65吋下跌2美元，75吋下跌3美元。

范博毓指出，進入第3季後，監視器（MNT）面板出貨將略低於第2季，顯示品牌客戶備貨高峰已過，加上電視面板持續面臨跌價壓力下，MNT面板價格的下跌壓力已逐漸浮現。不過部分面板廠仍持續力守面板價格，可能僅先針對部分高價機種或是高階機種作面板價格的微幅調整。至於品牌客戶則對於面板價格開始下跌抱持較高的期望，預估雙方仍會在價格攻防上持續角力。目前觀察9月的MNT面板價格，仍預估維持全面持平態勢，實際走向仍需視後續雙方議價狀況而定。

至於筆電面板，本季主要品牌客戶針對NB面板採購仍有望較第2季微增1%，顯示品牌客戶仍按照自身的步調，維持一定的採購動能，但因為時序逐漸進入年底，也不容易再見到大幅度的需求增長。因此面板廠對於面板價格與爭取客戶訂單的策略操作上，包括檯面下提供的優惠條件等，都較第2季轉趨保守。在買賣雙方對於價格與數量都呈現較持穩的心態下，預計9月面板價格將持續維持持平態勢。

壓力 筆電 電視面板

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