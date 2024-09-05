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銳澤2024 SEMICON Taiwan大秀除粉塵、AI應用新品

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
銳澤銳澤總經理周谷樺（左四）在於2024 SEMICON Taiwan 展出環保高效能的粉塵處理相關設備與系統，及AI工安巡檢機器人。圖/銳澤提供
銳澤銳澤總經理周谷樺（左四）在於2024 SEMICON Taiwan 展出環保高效能的粉塵處理相關設備與系統，及AI工安巡檢機器人。圖/銳澤提供

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703) 於9月4日至9月6日參加一年一度的國際半導體展(SEMICON TAIWAN 2024)盛會，並展出環保高效能的粉塵處理相關設備與系統，以及AI工安巡檢機器人，奠定銳澤在高科技廠房氣體供應系統領域完備綠色永續競爭力，實踐社會共好，提高廠務高品質、高安全環境，隨著未來全球半導體成長趨勢不變、以及綠色供應鏈趨勢下，有助於創造銳澤更為有利市場開拓之競爭優勢，增添未來整體營運發展契機。

隨著半導體產業發展至全球各區域戰略核心布局，帶動知名半導體晶圓廠、封測廠等擴廠與增產之需求，加上先進製程技術演進對於設備與服務日益嚴謹與規格大幅提升等趨勢明確，銳澤推出新型「半導體粉塵氣固分離裝置」，利用主動式氣旋分離粉塵避免堆積在管壁中，解決半導體產業之粉塵堵塞問題，同時避免Sub-Fab端管道粉塵堵塞造成設備無預警當機，在減少管道堵塞的情況下亦可延長尾氣設備壽命、妥善率及降低設備維修成本，有效提高晶圓良率及生產效能，且新型分離裝置設計不需額外之水和電、管路不需加熱帶，可降低耗能、節省清管及人力成本，延長PM週期等特性皆符合國際ESG趨勢。

不僅如此，在高科技廠房追求奈米製程的過程中，尾氣汙染排放量大增，帶動高效能粉塵處理系統需求提升，銳澤亦研發「工業用粉塵終結器」，能將PM2.5粉塵的去除率提高至95％以上，平均效率提升58％，有效解決在奈米製程下面臨的尾氣汙染問題，且擁有無耗材和化學刷洗、減少二次污染與浪費等優勢，也適合現有舊機改造更換，目前預計規劃於明年完成設備商品化並開始跟客戶進行推廣，有助於創造集團未來營運良好發展。

銳澤進一步指出，勞工工作環境中的安全條件，關係著勞工的健康和生命安全，為提升工作環境的安全與衛生，銳澤攜手台灣智能機器人科技(股)公司共同研發「AI工安巡檢機器人」，透過攝影裝置及搭載AI系統，能夠實時監控工廠環境、工人是否佩戴必要的安全裝備、是否存在違規操作等潛在危險因子，當機器人識別到不符合安全規範的行為或設備時，會立即發出警告，並將信息回傳至中控室，取代傳統的人工巡檢，可有效提升工廠及工作場所的安全性，並依照AI學習進度，打造同仁安全職場環境。

銳澤日前於2024年8月13日已通過櫃買中心上櫃審議會，依照預計時程，最快可望於今年底前掛牌上櫃。

AI 半導體

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