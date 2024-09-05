資策會攜手產業 將創新技術從實驗室推向市場
資策會於5日起一連兩天舉辦Living Lab+Open Day（共創實驗室開放日），聚焦智慧樂齡、AI互動及智慧運動科技等三大主題，集結超過40家業者、逾30項科技展示，不僅為銀髮族量身打造從認知、肌力訓練到健康促進的智慧科技，還針對重視健康與體態的一般民眾打造跟上健身潮流的AI運動科技、因應未來娛樂與生活的AI互動科技，帶領體驗者「穿越未來」，搶先感受創新科技的獨特魅力。
資策會執行長卓政宏在開幕致詞中表示，資策會透過大型語言模型（LLM）、多模態生成式AI、AIoT、互動科技及沉浸式體驗，與產業界及學術機構合作，從測試、展示到策展，將創新技術從實驗室中推向市場。他強調，Living Lab+共創實驗室成為產業數位轉型生態中的重要平台，匯聚樂齡、運動健康及AI科技等領域的跨界能量，為產業轉型持續貢獻力量。
資策會數位轉型研究院（數轉院）打造的第二屆Living Lab+Open Day，是將創意轉化為市場服務的重要推手。透過跨領域合作，變成了創新產品的展示舞台，讓創意從概念變成消費者可以體驗的實際產品。也是企業與創新者合作的最佳場域，透過主題策展，把創新產品順利帶到市場。值得一提的是，資策會數轉院將Living Lab+不侷限在單一場域的概念，早已擴展到全台如日照中心、健身中心、機場等超過500個場域，涵蓋文化科技、運動健康、智造科技等多個領域，顯示「Living Lab+」對市場的影響力。
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