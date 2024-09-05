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友達：垂直場域業務持續成長 非純面板營收拚過半

中央社／ 台北5日電
友達光電總部外觀照片。友達／提供
友達光電總部外觀照片。友達／提供

面板友達光電智慧服務事業群總經理楊正義今天表示，垂直場域業務去年營收已占整體營收21%，今年可望持續成長，有利非純面板事業營收過半。

楊正義指出，智慧服務事業群主要包括友達沛宇、友達數位、友達頤康，其中友達沛宇營收規模最大，有機會朝上市之路邁進。

SEMICON Taiwan 2024國際半導體展4日登場，楊正義5日在展場受訪時表示，旗下友達宇沛為半導體等產業做廢水處理回收，提供節能節電方案，並推出ESG（環境保護、社會責任、公司治理）方案，可申請容積率獎勵的綠建築規劃。屬於垂直場域業務的友達宇沛公司已經連續3年營收呈雙位數成長，今年也可望維持雙位數成長。

楊正義指出，龍潭廠做到廢水100%回收再利用，所有廠區廢水回收再利用率也超過95%，每年省電比率都可成長；並結合友達的供應商，由大廠帶小廠，一起做好節能減碳。

友達宇沛開發新一代常溫蒸發零排放設備，運用低壓蒸氣進行廢水濃縮甚至結晶，使製程廢水可循環再利用，較傳統熱處理設備節能50%。而廢水分流後的有機污泥，透過「有機性污泥減量」方式，可有效降低污泥產生量及更好的沉降效果，增進後續污泥脫水效率，使污泥減量最高達50%。

至於難分解的有機污染物、高濃度氨氮廢水，則採用「有機電解處理」，搭配新型電極，相較傳統電極壽命高、電阻低、效能高，可節省20至50%電力、促進2至4倍處理效率。

楊正義說明，廢水、污泥處理的客戶包括記憶體大廠、封裝大廠，另外，在目前智慧服務事業群當中，智慧節能相關工程服務營收占比最大，但異味處理業務成長幅度最大；友達宇沛則為企業提供廢水處理、節能減碳整合方案。

半導體 友達 營收 面板

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