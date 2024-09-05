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聯寶雙業務動能發威 8月營收創公發以來同期新高

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
展望2024年第三季，聯寶仍積極拓展磁性元件、無線充電業務接單表現。圖／本報系資料照
展望2024年第三季，聯寶仍積極拓展磁性元件、無線充電業務接單表現。圖／本報系資料照

聯寶電子今日公布2024年8月合併營收5406萬元，月增25.42％，創公發以來同期新高。累計2024年1至8月合併營收為3.38億元，受惠磁性元件、無線充電兩大業務出貨動能增溫，帶動今年累計前8月合併營收年減幅度已收斂至9.04％。

聯寶表示，8月營收成長，受惠印度地區電信商標案已於8月完成出貨認列，加上美國、歐洲地區網通客戶良好備貨需求，帶動8月磁性元件業務銷售創18個月新高。

此外，聯寶憑藉無線充電器兼具時尚、簡潔與多功能等，隨著Qi新技術的逐步普及，將帶來更快、更穩定的充電體驗，助力旗下無線充電業務同步展現強勁銷售力道，新品訂單市場需求逐漸擴大，期待在不久的將來看到一個更加高效、連接無縫的數位世界，促進新市場需求和技術的廣泛應用。

聯寶亦同步持續提升生產效益，隨著客戶搶搭年底前傳統消費旺季備貨需求下，帶動8月無線充電業務銷售月增76.47％，在兩大業務出貨齊步提振，致使聯寶8月合併營收寫下公發以來同期新高記錄。

觀察國際知名大廠積極推出AI PC、智慧旗艦機種導入Wi-Fi 7新一代無線傳輸技術，市場普遍預期蘋果即將推出的iPhone 16系列有望首度搭載Wi-Fi 7規格的無線網路模組，有望催化Wi-Fi 7終端設備滲透率，並成為推動消費性產品市場快速成長的重要因素。

聯寶指出，由於聯寶為業界少數同時具備通訊及電源磁性元件技術研發，更係歐美IC設計公司合格供應商(AVL)、以及EMS廠的優先供應商名單(PVL)，針對通訊、電源新技術規格都有相當的投入，旗下Wi-Fi 7應用LAN類網路變壓器已通過多家國際品牌客戶產品認證，並擁有良好銷售實績，以期未來隨著Wi-Fi 7終端裝置越趨普及趨勢下，創造磁性元件業務良好業務接單表現。

展望2024年第三季，聯寶仍積極拓展磁性元件、無線充電業務接單表現，除整體網通終端市場景氣已逐步回升，企業用戶網通需求穩步增加，帶動磁性元件業務接單優於去年表現，其次，在無線充電業務方面，除既有無線充電產品需求保持穩健，加上Qi2標準新品已陸續出貨，有機會推升無線充電產品出貨逐月放大，助力聯寶下半年營運優於上半年成長可期。

無線充電 營收

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