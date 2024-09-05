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參與半導體展 英駐台代表：台灣是理所當然合作夥伴

中央社／ 台北5日電

國際半導體展SEMICON Taiwan 2024昨天開幕，英國設置國家館，英國駐台代表鄧元翰表示，英國與台灣作為全球科技與創新的領導者，在半導體領域擁有互補優勢，是理所當然的合作夥伴。

英國在台辦事處發布新聞稿出，英國國家館4日於國際半導體展SEMICON Taiwan 2024開幕，為今年規模第三大的國家館，有24家英國企業準備好探索與台灣合作的機會；英國館展示科技產業活躍潛力，體現向台灣半導體產業學習與合作的承諾。

英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）致詞時表示，將持續發揮英國在半導體供應鏈的世界級專業知識，促進創新並加強國際連結；英國與台灣作為全球科技與創新的領導者，在半導體領域擁有互補優勢，是理所當然的合作夥伴。

英國國家科技顧問史密斯博士（Dave Smith）則說，台灣無疑是先進半導體製造的火車頭；而英國的戰略優勢則在研發與創新體系、開放市場以及科技生態系，期望能與像台灣這樣志同道合的夥伴合作，互利互惠。

英國在台辦事處說明，英國創新局（InnovateUK）4日也舉辦英國代表團簡介會，讓每家參展的英國公司進行簡報，並在接下來兩天中，針對化合物半導體、矽光子、記憶體、設備、測試、製造和材料進行深入的分場討論。

英國在台辦事處也提及，英國半導體研究出版在2019/2020 年度排名全球第四，研究優勢領域包括先進封裝、先進材料和矽光子。英國也擁有140家設計公司，且是全球第一個化合物半導體產業聚落CSConnected的根據地，位於南威爾斯。

半導體 英國

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