華碩IFA發表多款Copilot+ PC Intel：與華碩為提升體驗攜手合作

華碩今日在柏林消費性電子展（IFA 2024）上，發表多項創新技術，宣示對「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」願景的承諾，發表一系列搭載最新Intel Core Ultra處理器 (系列2) 的Copilot+ PC新品，包含：Zenbook S 14/ 16、Vivobook S 14、ExpertBook P系列等新世代AI筆電，及ASUS NUC 14 Pro AI迷你電腦，每款產品皆充分釋放Intel Core Ultra處理器(系列2)潛能，提供最高48 TOPS的NPU算力，展現卓越AI運算效能；並將透過免費更新為Windows 11帶來內建AI功能，享有Copilot+ PC體驗。

Intel是華碩將尖端裝置推向市場的重要夥伴，華碩電腦全球副總裁暨消費產品事業處張仰光表示：「最新的Zenbook、Vivobook、ExpertBook筆電和NUC迷你電腦搭載強大的Intel Core Ultra處理器，提供無與倫比的效能，並帶來豐富的AI體驗，幫助使用者充分發揮AI潛力，享受更聰明、更直觀的人機互動。」

Intel執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理Michelle Johnston Holthaus表示：「Intel與華碩為提升消費者和商用產品體驗攜手合作，推出搭載Intel Core Ultra處理器(系列2)的華碩筆電，不但提供頂尖效能、更長的電池續航力、周全的資安和尖端AI功能。從生產力到創意，這些產品為各個領域的使用者體驗設立了全新標準。」

張仰光說，全新Zenbook S 14 (UX5406)重新定義輕薄筆電，將精緻設計與卓越效能融為一體。14吋輕薄美型機身僅1.1公分，1.2公斤，外蓋採用高科技陶瓷鋁合金(Ceraluminum™)製成，結合陶瓷溫潤觸感與鋁的強度，更加堅固耐用。鍵盤面的幾何格柵設計具備2,715個CNC加工散熱孔，使氣流和散熱達到最佳化以發揮優異效能。

張仰光指出，憑藉Intel Core Ultra處理器(系列2)的強大效能，NPU最高47 TOPS，成就非凡AI體驗。配備3K 120 Hz ASUS Lumina OLED螢幕，視覺效果令人驚艷，四揚聲器音效系統帶來劇院級音訊體驗。AI降噪確保清晰的線上會議音質，FHD AiSense紅外線攝影機支援AI效果以加強視訊互動。長效的72 Wh電池、無縫連接的完整 I/O 連接埠，以及先進的隱私安全功能，滿足行動辦公需求。加大的16:10觸控板結合直覺的智慧手勢，輕鬆調整亮度、音量及影音控制。Zenbook S 14 (UX5406)將於9/6中午開放預購；另有16吋Zenbook S 16 (UX5606)，同樣輕薄美型，預計Q4在台上市。

華碩表示，專為行動辦公和娛樂而設計的ASUS Vivobook S 14 (S5406SA) ，全金屬纖薄機身僅1.3公斤、1.39公分，極簡設計輕薄便攜。採用ASUS IceCool散熱技術，兩個97葉片的 IceBlade風扇和兩個通風口，最大TDP為35 W，即使在嚴苛的工作負載下也能保持最佳效能。最高配備Intel Core Ultra 7處理器(系列2)和NPU 47 TOPS的AI引擎，高效執行AI應用程式表現極為出色。專屬Copilot按鍵一鍵啟動AI智能助手，75 Wh電池帶來最高22小時續航電力，以確保全天生產力。

採用人體工學設計，長時間使用依舊舒適，包括可自訂單區RGB背光的ASUS ErgoSense鍵盤，以及可精準操控的超大尺寸觸控板。超快的WiFi 7連線速度、完整I/O連接埠、16:10 3K 120 Hz螢幕以及Harman Kardon認證 Dolby Atmos®音訊系統，在工作與娛樂中取得完美平衡。ASUS Vivobook S 14預計年底在台上市。