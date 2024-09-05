帆宣：明年營收獲利看增 攜手日商進軍先進封裝設備
帆宣總經理林育業今天表示，今年營運面臨逆風，預期明年大環境可望比今年好，帆宣營收與獲利也將較今年成長；帆宣與日本廠商合作，搶進CoWoS先進封裝設備，將為未來注入營運成長動能。
林育業今天出席高科技廠房設施國際論壇，他受訪時說，受美國業務影響，今年上半年獲利較去年同期滑落，目前美國業務持續改善，不過，下半年仍有些變數。
林育業表示，明年大環境將比今年好，帆宣營收與獲利也將較今年成長。帆宣與日本廠商合作，布局CoWoS先進封裝設備，將為未來注入營運成長動能。
擔任台灣高科技廠房設施協會理事長的林育業說，協會目前積極展開國際化，今年6月前往日本拜訪東北大學、東京大學，早稻田大學，並與實驗室進行技術交流。
他表示，目前已有日本清水建設、住友公司、西日本鐵道株式會社、日本電信電話株式會社、摩科瑞投資集團，及官城縣官員等回訪，深化日本與台灣的產業交流。
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