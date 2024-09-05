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廣達楊麒令：下半年AI發展漸入佳境 廣達第3季會更好

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
廣達執行副總經理楊麒令。林薏茹／攝影
廣達執行副總經理楊麒令。林薏茹／攝影

廣達（2382）執行副總經理楊麒令5日表示，由於供應鏈情況持續轉佳，下半年AI發展「漸入佳境、只會更好」，既有需求還是非常強勁，AI需求也持續升溫，廣達第3季營運看起來還會更好。

楊麒令指出，雖然有些產品進入轉換期，但既有產品需求還是非常強勁，廣達第2季財報非常好，第3季看起來還會更好。

針對台股昨日崩跌，楊麒令認為，這只是短暫的市場波動，主要受到輝達（NVIDIA）面臨反壟斷調查消息影響，但輝達已否認受到調查，預期市場應該會迅速恢復正常。

楊麒令說，AI需求還是持續往上升，後續業績表現大家就慢慢可以看得到，市場自然就會回穩。

對於超微（AMD）將併購輝達伺服器供應商ZT Systems，並計劃分割出售硬體製造事業，是否有意願收購，楊麒令回應，廣達本身持續在進行擴廠動作，短時間內應該不太可能考慮。

AI 廣達 輝達

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