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MSI 微星冠名贊助桃園電競爭霸賽 9月7日決賽熱血開打

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
MSI冠名贊助桃園電競爭霸賽 9/7決賽熱血開打。微星／提供
MSI冠名贊助桃園電競爭霸賽 9/7決賽熱血開打。微星／提供

MSI微星（2377）積極扶持電競文化與鼓勵年輕世代追夢，今年冠名贊助桃園市體育局主辦的「2024桃園電競爭霸賽」，不僅為比賽選手提供多台高性能的電腦主機，還在賽事現場設立了虛擬賽車、CLAW掌機與最新筆電、桌機、螢幕等豐富的產品體驗區，以全方位展示微星科技在電競領域的領先技術。

為鼓勵民眾踴躍參與，桃園電競爭霸賽提供達新台幣 20 萬元的豐厚總獎金，其中冠軍將獲得 12 萬元，亞軍 5 萬元，季軍 3 萬元，展現桃園市對電競的支持，也突顯了對培育電競人才的承諾。決賽將於9 月 7 日結合「2024 桃園體育運動展演會暨體育有功人員 (團體) 表揚活動」於桃園藝文廣場舉行。

賽事現場的微星科技體驗區，將展出最新款CYBORG電競筆電、顯示卡、螢幕及零組件，桌上型主機更可暢玩目前最夯的3A大作《黑神話：悟空》；此外體驗區還設有兩台高級模擬賽車機台，讓來賓親身體驗賽車遊戲的刺激與樂趣。現場不僅有技術展示，還將販售微星品牌的各類周邊商品，讓電競愛好者能更貼近微星科技的品牌魅力。

微星科技致力於推動電競產業的發展，透過實際參與重要的電競賽事來提升品牌在全球電競社群中的能見度。桃園電競爭霸賽作為重要的區域電競賽事之一，吸引了眾多年輕新秀和電競愛好者的關注。微星科技透過此次贊助活動，展現對電競文化和技術創新的支持和承諾。

微星科技期待與所有參與者共同見證這場精彩的電競盛事，並希望透過賽事將電競的魅力傳達給更廣泛的觀眾群。歡迎所有電競愛好者蒞臨桃園電競爭霸賽，親身體驗頂尖電競設備帶來的極致競技體驗。

微星 電競筆電

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