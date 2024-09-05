MSI 微星冠名贊助桃園電競爭霸賽 9月7日決賽熱血開打
MSI微星（2377）積極扶持電競文化與鼓勵年輕世代追夢，今年冠名贊助桃園市體育局主辦的「2024桃園電競爭霸賽」，不僅為比賽選手提供多台高性能的電腦主機，還在賽事現場設立了虛擬賽車、CLAW掌機與最新筆電、桌機、螢幕等豐富的產品體驗區，以全方位展示微星科技在電競領域的領先技術。
為鼓勵民眾踴躍參與，桃園電競爭霸賽提供達新台幣 20 萬元的豐厚總獎金，其中冠軍將獲得 12 萬元，亞軍 5 萬元，季軍 3 萬元，展現桃園市對電競的支持，也突顯了對培育電競人才的承諾。決賽將於9 月 7 日結合「2024 桃園體育運動展演會暨體育有功人員 (團體) 表揚活動」於桃園藝文廣場舉行。
賽事現場的微星科技體驗區，將展出最新款CYBORG電競筆電、顯示卡、螢幕及零組件，桌上型主機更可暢玩目前最夯的3A大作《黑神話：悟空》；此外體驗區還設有兩台高級模擬賽車機台，讓來賓親身體驗賽車遊戲的刺激與樂趣。現場不僅有技術展示，還將販售微星品牌的各類周邊商品，讓電競愛好者能更貼近微星科技的品牌魅力。
微星科技致力於推動電競產業的發展，透過實際參與重要的電競賽事來提升品牌在全球電競社群中的能見度。桃園電競爭霸賽作為重要的區域電競賽事之一，吸引了眾多年輕新秀和電競愛好者的關注。微星科技透過此次贊助活動，展現對電競文化和技術創新的支持和承諾。
微星科技期待與所有參與者共同見證這場精彩的電競盛事，並希望透過賽事將電競的魅力傳達給更廣泛的觀眾群。歡迎所有電競愛好者蒞臨桃園電競爭霸賽，親身體驗頂尖電競設備帶來的極致競技體驗。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 【抽獎】4次中獎機會！粉紅AI主播徵名 看影片取名拚萬元大獎
📢 蘋果發表會9月10日登場！iPhone 16等10新品預測懶人包 改了什麼一次看
📢 開箱／實測Pixel 9、Pixel 9 Pro XL望遠夜拍！AI修圖換物件驚豔 士林夜市秒變白天
📢 獨／快來辦！期間限定5G不限速吃到飽699元 免用4G資費規則一次看
📢 iPhone 16 Pro被洩14秒影片有2大亮點！平價版實機也曝光被讚「這支會大賣」
📢 LINE免費貼圖6款來了！16隻寶可夢作伴到2025過年 還有蠟筆小新和柴犬必載
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言