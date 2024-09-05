快訊

真的會偷聽！臉書合作夥伴爆麥克風「收集對話」 點名3大品牌這樣說

這次不上銬…柯文哲等法官開羈押庭 又被帶到候審室原因曝光

「恐怖計程車」復出？受害者揭車子、車牌全換 竹市監理站證實：靠桃園車行

金寶「ESG 夥伴聯盟」進度超乎預期 2個月獲43大廠結盟

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶攜台北市進出口商業同業公會(IEAT)舉辦「溫室氣體盤查工作坊」。金寶／提供
金寶攜台北市進出口商業同業公會(IEAT)舉辦「溫室氣體盤查工作坊」。金寶／提供

老牌電子大廠金寶（2312）近日宣布，旗下「永續ESG夥伴聯盟」自7月成立以來，歷經短短2個月的時間，就成功號召共43家供應商的加入，而團隊為即時提供各位企業夥伴們，落實更加全面的環境永續教育訓練，進一步加速企業內部的碳盤查進程，特意攜手台北市進出口商業同業公會（IEAT）舉辦「溫室氣體盤查工作坊」，助夥伴完成應對日益嚴格的減碳需求。

事實上，環境部於2023年12月29日開始，提出「碳費收費辦法」草案，明定碳費計算方式、碳權扣減比率、追繳機制等，也在市場中掀起一波龐大的減碳浪潮，而隨著2024年開始納入計價碳費，全台企業大廠勢必要需要提前制定出完備的減碳措施，而金寶長年以積極態度，支持各式公益推廣計畫，也於今年7月自告奮勇的跳出，攜手企業夥伴齊心籌組「永續夥伴聯盟」。

據悉，世界經濟論壇（WEF）公布的《Net-Zero Challenge：The Supply Chain Opportunity》報告中，已有明確的指出，企業營運中高達70%的碳排放來自於範疇三，這也意味著企業必須超越自身的營運邊界，將視野拓展至整個供應鏈，才能有效減少碳排放並達成淨零目標。金寶表示，團隊在這次溫室氣體盤查工作坊中，特別委託專業顧問講師為供應商詳細說明碳盤查原理與方法。

金寶透露，主要是因為企業內部碳盤查與查證能夠精確量化碳排放數據，還能為後續減碳策略的制定提供科學依據。而未來，碳排放數據的揭露也將會成為企業間競爭力的重要指標。團隊希望能透過此類工作坊，幫助供應商提前佈局，做好迎接未來挑戰的準備。同時，也希望供應商們儘快展開企業內部的碳盤查工作，持續與公司保持密切合作，共同應對未來更加嚴苛的挑戰。

金寶總經理陳威昌、永續長游乃溥。記者吳康瑋／攝影
金寶總經理陳威昌、永續長游乃溥。記者吳康瑋／攝影

減碳 碳排放 金寶

延伸閱讀

高股息再進化 富蘭克林華美推第三代高股息ETF

產線急缺工！大廠 AI +機器人打造「自動化工廠」成解方

ESG最前線／化學品管理 PDCA四循環

SAP全球首座ESG暨AI研創中心進駐高雄 助台灣企業碳盤查加快流程

相關新聞

家長與青少年共同管理 YouTube受監督模式即將上線

YouTube宣布，將在YouTube上推出新的受監督模式，家長和青少年可以選擇連結帳戶，取得共用的洞察資訊與通知。這項...

蘋果最強AI智慧機iPhone將現身 分析師看換機潮6大預期

蘋果 iPhone 16 即將在台灣時間9月10日凌晨正式發表，新機被外界預期為搭載 Apple Intelligenc...

雲達AI報喜！獲「小輝達」Astera點名合作、卡位供應鏈

美系晶片業者茂綸 （Astera Labs），也被外界稱為「小輝達」，而該公司為持續深化與台鏈ODM（廣達、英業達、緯創...

盧超群：下半年半導體增長恐不如預期 但需求仍在

鈺創董事長盧超群今天表示，受經濟情勢變化及戰爭等多重因素影響，下半年半導體產業景氣增長速度可能不如預期，將是緩和增長；不...

矽光子聯盟關鍵成員穎崴深耕 CPO 多年 董座看市場這樣說

矽光子聯盟關鍵成員穎崴（6515）深耕CPO多年，穎崴科技董事長王嘉煌提到，身為CPO聯盟成員夥伴，早已有配合美系夥伴配...

產線急缺工！大廠 AI +機器人打造「自動化工廠」成解方

2024國際半導體展（SEMICON）自4日開幕，並將在6日閉幕，三天活動雖為南港展覽館四周商圈帶來不小的商機，但滿滿人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。