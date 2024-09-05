金寶「ESG 夥伴聯盟」進度超乎預期 2個月獲43大廠結盟
老牌電子大廠金寶（2312）近日宣布，旗下「永續ESG夥伴聯盟」自7月成立以來，歷經短短2個月的時間，就成功號召共43家供應商的加入，而團隊為即時提供各位企業夥伴們，落實更加全面的環境永續教育訓練，進一步加速企業內部的碳盤查進程，特意攜手台北市進出口商業同業公會（IEAT）舉辦「溫室氣體盤查工作坊」，助夥伴完成應對日益嚴格的減碳需求。
事實上，環境部於2023年12月29日開始，提出「碳費收費辦法」草案，明定碳費計算方式、碳權扣減比率、追繳機制等，也在市場中掀起一波龐大的減碳浪潮，而隨著2024年開始納入計價碳費，全台企業大廠勢必要需要提前制定出完備的減碳措施，而金寶長年以積極態度，支持各式公益推廣計畫，也於今年7月自告奮勇的跳出，攜手企業夥伴齊心籌組「永續夥伴聯盟」。
據悉，世界經濟論壇（WEF）公布的《Net-Zero Challenge：The Supply Chain Opportunity》報告中，已有明確的指出，企業營運中高達70%的碳排放來自於範疇三，這也意味著企業必須超越自身的營運邊界，將視野拓展至整個供應鏈，才能有效減少碳排放並達成淨零目標。金寶表示，團隊在這次溫室氣體盤查工作坊中，特別委託專業顧問講師為供應商詳細說明碳盤查原理與方法。
金寶透露，主要是因為企業內部碳盤查與查證能夠精確量化碳排放數據，還能為後續減碳策略的制定提供科學依據。而未來，碳排放數據的揭露也將會成為企業間競爭力的重要指標。團隊希望能透過此類工作坊，幫助供應商提前佈局，做好迎接未來挑戰的準備。同時，也希望供應商們儘快展開企業內部的碳盤查工作，持續與公司保持密切合作，共同應對未來更加嚴苛的挑戰。
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