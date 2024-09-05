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家長與青少年共同管理 YouTube受監督模式即將上線

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
YouTube示意圖。（路透）
YouTube示意圖。（路透）

YouTube宣布，將在YouTube上推出新的受監督模式，家長和青少年可以選擇連結帳戶，取得共用的洞察資訊與通知。這項新體驗是為了讓家長瞭解青少年的 YouTube 頻道活動情況，幫助家長對青少年提供鼓勵和建議，進行負責任的內容創作。

這項功能是根據現有的青春期前兒童受監督模式進行初次改版，將於本週推出，開放全球家庭使用。不久後，家長和青少年就能透過全新的家庭中心連結自己的YouTube帳戶。

家長可以在家庭中心查看各項共享的洞察資訊，包含青少年的影片上傳數量、頻道訂閱狀況和留言，瞭解孩子的 YouTube 頻道活動情形。家長（及青少年）也會在青少年上傳影片或開始直播等重要事件發生時，收到主動的電子郵件通知。家長可以參考YouTube與 Common Sense Media 關係企業 Common Sense Networks 共同製作的資源，在收到相關通知後適時向青少年提供建議，協助他們瞭解如何以負責任的方式進行創作。

目前YouTube的 YouTube Kids 和青春期前兒童受監督模式，每月都有超過 1 億名活躍的觀看人數（包含有登入和未登入的使用者）。這些產品都是依循獨立專家的建議所打造，而專家們擁有學術、非營利組織和臨床相關背景，其專業涵蓋兒童發展、數位學習和兒童媒體等領域。我們與這些專家合作，並遵循 YouTube 兒少原則，設計出新的體驗模式，透過讓家長與青少年共有控制權的方式尊重青少年的自主性，同時也建立新資源，幫助青少年成為知情明理且負責任的數位公民。在擴展這項服務並提升體驗品質的過程中，將會持續與專家及家長保持互動。

YouTube Youth 產品管理總監 James Beser發文表示，持續開發出一系列保護年輕使用者的功能，從打擊宣傳飲食失衡和自殺的內容，到推出新的隱私與數位健康保護功能等等。最近也開始實施新的保護措施，限制推薦那些青少年在重複觀看下可能產生問題的內容。採取這樣的下一步，讓家長能夠更深入地參與青少年在網路上的活動。

YouTube 數位學習

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