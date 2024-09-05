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蘋果最強AI智慧機iPhone將現身 分析師看換機潮6大預期
蘋果 iPhone 16 即將在台灣時間9月10日凌晨正式發表，新機被外界預期為搭載 Apple Intelligence 的最強 AI 智慧機，隨著最新款 iPhone 將現身，研究機構與分析師拋出超級換機潮6大預期。
Counterpoint Research 分析師預期，iPhone 16 推出後，搭載 Apple Intelligence 功能的 iPhone 數量有望在 2024 年底前突破 1.25 億台。
其次，該機構分析預估，Apple 可能通過適度調漲價格來分攤 Apple Intelligence 的成本。
該機構預估，Apple Intelligence 對出貨量和營收增長的影響將在2025年及以後更為顯著，因為 AI 功能將分階段在不同地區和市場推出。
iPhone 2024年營收預期穩定成長。然而，仍有一些因素需要留意：
該機構預測，為了確保購買的長期價值，用戶可能更傾向於升級至最新搭載 Apple Intelligence 技術的 iPhone，而非選擇前一代裝置。
該機構預測，消費者對 Pro 系列的需求依然強勁。
該機構預測，由於 Apple 上一次 iPhone 營收的超級周期發生在2021年，因此使用 iPhone 12 和 iPhone 13 的用戶基數龐大，這些用戶有可能選擇換手機，進一步推動營收成長。
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