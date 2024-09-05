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雲達AI報喜！獲「小輝達」Astera點名合作、卡位供應鏈

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影
雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影

美系晶片業者茂綸 （Astera Labs），也被外界稱為「小輝達」，而該公司為持續深化與台鏈ODM（廣達、英業達、緯創等）之間的合作，除了在今年5月喊話，規劃在台灣，設立首個矽谷之外的「雲端級交互操作實驗室」。而Astera Labs5日則點名「廣達子公司雲達（QCT）」除直言雙方已建立夥伴關係，並感謝雲達對旗下雲規模交互操作實驗室提供的支援。

茂綸 （Astera Labs）是一家市值破百億美元規模的新興AI公司，同時也是一家無晶圓廠的半導體創新企業，旗下產品組合包括系統感知半導體積體電路、電路板和服務，以實現強大的PCIe連線，在業界則以提供「AI伺服器高速傳輸介面解決方案」技術著稱，總部主要位於加州矽谷，而其選在台灣設實驗室，是受到台灣設計和製造市場的豐富性所吸引，而透過在各種主機和端點之間，將可提前驗證Aries 6導入應用後的實際情況。

至於廣達旗下伺服器「小金雞」雲達（QCT）不僅長期深耕雲端資料中心IT基礎設備市場，更已跟龍頭大廠輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等達成長期合作，更躋身成為首批採用GB200 NVL72設計的企業之一。Astera Labs 強調，團隊相當重視與QCT的合作夥伴關係以及對我們的雲規模互操作實驗室的支援，而雙方憑藉該合作關係，也成功將「創新」與「影響力」兩大重點，完美聯繫。

對此，廣達副總兼雲達總經理楊麒令也表示，隨著「AI、和以數據為中心」的工作負載部署，呈「指數級」的暴增，團隊也十分重視與 Astera Labs之間的合作。並分享，廣達旗下的眾多客戶，都可以透過Astera Labs打造的「雲端級交互操作實驗室」，協助大家克服新興的數據中心設計挑戰，而其強大的Aries 6重定時器在新的臺灣雲規模互操作實驗室中測試，將加強在下一代AI和雲基礎設施中可靠 PCIe 6.x連接的推出。

AI 半導體 廣達 雲端

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