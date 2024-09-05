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盧超群：下半年半導體增長恐不如預期 但需求仍在

中央社／ 台北5日電
鈺創董事長盧超群。（聯合報系資料照片）
鈺創董事長盧超群。（聯合報系資料照片）

鈺創董事長盧超群今天表示，受經濟情勢變化及戰爭等多重因素影響，下半年半導體產業景氣增長速度可能不如預期，將是緩和增長；不過，他並不為此感到擔心，因為需求依然存在。

盧超群今天出席國際半導體展SEMICON Taiwan2024的全球汽車晶片高峰論壇，他在會前受訪時針對產業景氣提出新看法。

盧超群表示，原先預期下半年產業景氣可望向上增長，現在雖然還是維持增長趨勢，但增長速度可能不如預期，是緩和增長，人工智慧（AI）等部分領域可能增長較大。

至於個人電腦（PC）市場，盧超群說，目前市場有新機推出，估計要到10、11月成果才會較明朗。部分業者因此看好明年第1季產業景氣。

他表示，今年下半年景氣成長趨緩是受到多重因素影響，包括經濟情勢變化，戰爭越來越多；此外，出口航運方面也有一些狀況，不過並不為此感到擔心。

盧超群說，世界還是需要半導體，市場需求依然存在，包括AI等新應用不斷湧現，且半導體廠調整能力更加敏捷，只是世界變化加劇，產業供給與需求有待適應。

半導體 景氣

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