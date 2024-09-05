快訊

不只是變色龍！列大法官被提名人 姚立明「站對邊」？

京華城真不是都市更新案？專家帶著一次看清楚

憾！海軍士官長93軍人節墜樓亡 服役滿20年、留兩幼童

樺漢3.5億收購新加坡NERA逾半股權 強化東南亞市場

中央社／ 台北5日電

工業電腦大廠樺漢收購新加坡解決方案整合商NERA，總交易金額約新台幣3.55億元，看好結盟NERA將快速開展全球與東南亞市場；樺漢今天股價力甩4日重挫陰霾，早盤股價小漲。

工業電腦大廠樺漢在4日晚間宣布收購新加坡解決方案整合商NERA，以每股新幣0.075元向大股東AsiaSystems Ltd.收購原持股53.38%，交易總金額約新幣1449萬元（約新台幣3.55億元）。

根據新加坡證券及期貨法第14條規定，此次收購已構成全面公開收購要件，故將依相關法規同時於公開市場進行全面收購邀約，此案預計於2024年10月底前完成收購。

樺漢今天早盤股價上漲5.5元，至285.5元，漲幅1.96%。

樺漢表示，結盟NERA將快速開展全球與東南亞市場，並借重其網路基礎設施、物聯網（IoT）、資訊安全、雲端數據中心等業務整合能力與服務，整合樺漢工業物聯網（IIoT）、AI人工智慧及嵌入式技術與高毛利率ESaaS（Ennoconn Solution as a Service）智慧平台整合方案的產品競爭力，提升全球與東南亞市場能見度。

NERA成立於1978年，於1999年掛牌上市，業務遍及亞太地區、歐洲、中東和非洲等全球16個國家/地區。NERA布局網路基礎設施、物聯網（IoT）、資訊安全、雲端與數據中心、企業服務管理和託管服務等，主要市場與應用領域包括電信和公用事業、醫療保健、教育、交通、物流和金融服務、政府組織等。

樺漢指出，NERA可與樺漢集團ESaaS（EnnoconnSolution as a Service）平台包括鐵路專用網絡（RDN）、IIoT+5G智慧製造解決方案、AI技術應用、ESG節能減碳應用等服務需求與技術能量綜效加乘，積極拓展全球業務版圖。

東南亞 樺漢

延伸閱讀

南山 SPV 發行首筆海外美元債7億美元 創台灣最大紀錄 票面利率5.45%

樺漢收購星國系統整合商 加速東南亞拓市

印度總理莫迪今起訪問新加坡 有望開啟雙邊協議新時代

莫迪將訪新加坡 印度外交部：可望簽署多項MOU

相關新聞

宏碁IFA釋出電競筆電概念機 筆電+控制器新混血玩法

宏碁（2353）在IFA全球發表會上，除了分別推出包含搭載英特爾（Intel）、超微（AMD）、高通（Qualcomm）...

AI巨頭：別以工程師思維預測AI

SEMICON Taiwan 二○二四國際半導體展昨登場，台積電、谷歌、三星和日月光等四家ＡＩ重量級大廠壓軸展開世紀大對...

產線急缺工！大廠 AI +機器人打造「自動化工廠」成解方

2024國際半導體展（SEMICON）自4日開幕，並將在6日閉幕，三天活動雖為南港展覽館四周商圈帶來不小的商機，但滿滿人...

宏碁推出首款AI電競掌機 要與聯想、華碩一爭高下

宏碁（2353）正式加入電競掌機大戰，在德國時間4日IFA全球發表會上正式推出旗下首款AI電競掌機- Acer Nitr...

華碩IFA發表多款搭載全新 Intel 處理器 Copilot+ PC

華碩（2357）於IFA期間發表多項創新技術，宣示對「Ubiquitous AI. Incredible Possibi...

台積電、美光為何買群創、友達廠房？牽動面板雙虎轉型與半導體新局…看懂背後深意

面板大廠群創、友達分別出售廠房、土地給台積電、美光，買家與賣家心中各自的盤算，正牽動著面板廠轉型策略，乃至全球半導體業發展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。