樺漢3.5億收購新加坡NERA逾半股權 強化東南亞市場

工業電腦大廠樺漢收購新加坡解決方案整合商NERA，總交易金額約新台幣3.55億元，看好結盟NERA將快速開展全球與東南亞市場；樺漢今天股價力甩4日重挫陰霾，早盤股價小漲。

工業電腦大廠樺漢在4日晚間宣布收購新加坡解決方案整合商NERA，以每股新幣0.075元向大股東AsiaSystems Ltd.收購原持股53.38%，交易總金額約新幣1449萬元（約新台幣3.55億元）。

根據新加坡證券及期貨法第14條規定，此次收購已構成全面公開收購要件，故將依相關法規同時於公開市場進行全面收購邀約，此案預計於2024年10月底前完成收購。

樺漢今天早盤股價上漲5.5元，至285.5元，漲幅1.96%。

樺漢表示，結盟NERA將快速開展全球與東南亞市場，並借重其網路基礎設施、物聯網（IoT）、資訊安全、雲端數據中心等業務整合能力與服務，整合樺漢工業物聯網（IIoT）、AI人工智慧及嵌入式技術與高毛利率ESaaS（Ennoconn Solution as a Service）智慧平台整合方案的產品競爭力，提升全球與東南亞市場能見度。

NERA成立於1978年，於1999年掛牌上市，業務遍及亞太地區、歐洲、中東和非洲等全球16個國家/地區。NERA布局網路基礎設施、物聯網（IoT）、資訊安全、雲端與數據中心、企業服務管理和託管服務等，主要市場與應用領域包括電信和公用事業、醫療保健、教育、交通、物流和金融服務、政府組織等。

樺漢指出，NERA可與樺漢集團ESaaS（EnnoconnSolution as a Service）平台包括鐵路專用網絡（RDN）、IIoT+5G智慧製造解決方案、AI技術應用、ESG節能減碳應用等服務需求與技術能量綜效加乘，積極拓展全球業務版圖。