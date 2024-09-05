產線急缺工！大廠 AI +機器人打造「自動化工廠」成解方
2024國際半導體展（SEMICON）自4日開幕，並將在6日閉幕，三天活動雖為南港展覽館四周商圈帶來不小的商機，但滿滿人潮也同時讓「缺工」難題日益嚴重，而輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳以AI技術打造出的最新「Isaac Sim 機器人模擬工具」則成一大解方。對此，廣達（2382）透過旗下廣明 （6188）打造的達明機器人（4585），身為台系代工廠中首個卡位供應鏈的業者，也帶著多項新產品現身半導體展現場，瞬間成為市場目光的焦點。
生成式人工智慧在智慧製造的發展和促進工業的創新，事實上，從過去開始「工廠自動化」就一直是製造業的關鍵差異化因素，而隨著工業4.0革命的推動，該技術的研發進度就越刻不容緩，而達明機器人藉由AI技術的導入，打造出「機器人 AOI 解決方案」，並且其也將「檢測用攝影機」與「機械手臂」進行結合，並且把GPU也裝在「機器人控制器」中。
達明機器人指出，團隊透過配備先進的 AI 視覺技術，可在特定成像條件下精確識別鑄造產品中的缺陷和毛刺，確保一流的質量標準。通過將達明自研的「AI協作機器人」整合到旗下的生產流程中，不僅代表「以AI重新定義下個世代」的「協作機器人」正式問世，該成果也將帶領客戶將旗下所有生產線的在品質上，取得顯著的改進。
事實上，達明機器人目前手中握有的客戶，包括有南茂、群創、漢翔、廣達、德國馬牌以及汽車品牌Toyota，在手客戶可說是涵蓋「晶圓廠、軍工業者、電腦組裝廠及汽車」等。對此，達明也強調，我們的協作機器人專為各種任務而設計，適合任何規模的操作，並且這套機器人系統易於安裝，而程式設計和操作也便捷，並且可以輕鬆擴充套件，相當吸睛。
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