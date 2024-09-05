華碩IFA發表多款搭載全新 Intel 處理器 Copilot+ PC

華碩（2357）於IFA期間發表多項創新技術，宣示對「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」願景的承諾。發表一系列搭載最新Intel Core Ultra處理器的Copilot+ PC新品，包含：Zenbook S 14/ 16、Vivobook S 14、ExpertBook P系列等新世代AI筆電，及ASUS NUC 14 Pro AI迷你電腦，每款產品皆充分釋放Intel Core Ultra處理器潛能，提供最高48 TOPS的NPU算力，展現卓越AI運算效能；並將透過免費更新為Windows 11帶來內建AI功能，享有Copilot+ PC體驗。

Intel是華碩將尖端裝置推向市場的重要夥伴，華碩電腦全球副總裁暨消費產品事業處張仰光表示，最新的Zenbook、Vivobook、ExpertBook筆電和NUC迷你電腦搭載強大的Intel Core Ultra處理器，提供無與倫比的效能，並帶來豐富的AI體驗，幫助使用者充分發揮AI潛力，享受更聰明、更直觀的人機互動。

Intel執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理Michelle Johnston Holthaus指出，Intel與華碩為提升消費者和商用產品體驗攜手合作，推出搭載Intel Core Ultra處理器的華碩筆電，不但提供頂尖效能、更長的電池續航力、周全的資安和尖端AI功能。從生產力到創意，這些產品為各個領域的使用者體驗設立了全新標準。