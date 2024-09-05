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宏碁IFA釋出電競筆電概念機 筆電+控制器新混血玩法

經濟日報／ 特派記者吳凱中／柏林5日電
宏碁發表「Project DualPlay」電競筆電概念機。記者吳凱中／攝影
宏碁發表「Project DualPlay」電競筆電概念機。記者吳凱中／攝影

宏碁（2353）在IFA全球發表會上，除了分別推出包含搭載英特爾（Intel）、超微（AMD）、高通（Qualcomm）三大廠最新AI晶片的AI PC外，現場備受全球媒體關注的，就屬宏碁發表的「Project DualPlay」電競筆電概念機，為融合筆電+控制器的全新混血概念，主打多功能與共享遊戲體驗。

「Project DualPlay 」突破過往對電競筆電的限制，玩家能以多元方式暢玩熱愛的3A遊戲大作。全新電競筆電概念機採用尖端設計，觸控板可轉換成無線遊戲手把，讓玩家靈活地在鍵盤和遊戲控制器之間無縫切換，適應不同風格或類型的遊戲操作。

宏碁表示，玩家只需將雙指放在鍵盤頂端的釋放鍵上，即可輕而易舉地解鎖電磁鎖，將無線遊戲控制器取出，兩個高傳真5瓦喇叭也將同時從筆電兩側彈出，讓玩家沉浸於震撼人心的音效體驗，打造身歷其境的遊戲場景。

此外，「Project DualPlay 」的無線控制器可再拆卸成2個獨立的搖桿，滿足喜愛雙人遊戲的玩家需求，不僅能把新玩家加入戰局，且無論是第一人稱射擊遊戲、多人線上對戰、運動競技或如同快打旋風6的格鬥遊戲，都能將遊戲的操控及體驗升至新高度。

除了電競筆電概念機外，宏碁本次發表產品涵蓋AI PC、顯示器、平板電腦、AI應用軟體、首台掌機和電競筆電概念機，及全新環保LED投影機等，新品橫跨多產品線。

在AI PC方面，隨著英特爾正式發布新款AI PC晶片，宏碁本次在IFA上也分別釋出對應英特爾、超微及高通的AI PC機種。

在英特爾部分，宏碁發表新款Swift 14 AI和Swift 16 AI Copilot+ PC，為首批搭載全新Intel Core Ultra處理器的Swift機款。

除了主力消費性機種外，宏碁亦發表全新TravelMate P6 14 AI，為領先業界輕於1公斤的Copilot+ PC，全新Windows 11 Pro筆電機種搭載Intel Core Ultra處理器並內建NPU，能提供高達120 TOPS整體系統的AI性能，鎖定商用市場需求。

宏碁也發表全新Swift Go 14 AI和Swift 14 AI筆記型電腦，搭載最新Snapdragon X Plus 8核心處理器，採用超便攜設計；同時亦發表Swift 14 AI，搭載全新AMD Ryzen AI 300系列處理器，採用先進AMD XDNA 2架構，可提供更強大的AI運算能力。

在電競領域方面，宏碁發表三款全新Windows 11電競電腦：Predator Orion 7000桌上型電腦具有強悍性能，能強化遊戲體驗、全新Nitro V 14電競筆電採用獨特珍珠白機殼設計以及性能升級的Nitro V 16電競筆電。

在平板部分，宏碁發表全新Iconia X12（X12-11）平板電腦，專為增加生產力及娛樂體驗所打造， 配備12.6吋AMOLED（2,560X1,600）大螢幕、高達60Hz的螢幕刷新率及400尼特的亮度。

此外， 宏碁發表兩款全新27吋電競螢幕，擴大Predator電競螢幕系列陣容。同時，宏碁也發表全新Nitro電競螢幕系列和兩款智慧型螢幕，進一步擴大螢幕產品線陣容。

宏碁亦發表Acer Vero PD2528ic和Acer Vero PD2328兩款全新Vero環保系列投影機，專為企業用戶和消費者打造強大性能及節能技術，對重視碳足跡的使用者而言，更是絕佳選擇。

宏碁發表「Project DualPlay」電競筆電概念機。記者吳凱中／攝影
宏碁發表「Project DualPlay」電競筆電概念機。記者吳凱中／攝影
宏碁發表新款Swift 14 AI，搭載英特爾處理器。記者吳凱中／攝影
宏碁發表新款Swift 14 AI，搭載英特爾處理器。記者吳凱中／攝影
宏碁發表全新Swift Go 14 AI，搭載最新Snapdragon X Plus 8核心處理器。記者吳凱中／攝影
宏碁發表全新Swift Go 14 AI，搭載最新Snapdragon X Plus 8核心處理器。記者吳凱中／攝影

AI 宏碁 電競筆電

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