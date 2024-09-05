宏碁推出首款 AI 電競掌機 要與聯想、華碩一爭高下

宏碁（2353）正式加入電競掌機大戰，在德國時間4日IFA全球發表會上正式推出旗下首款AI電競掌機- Acer Nitro Blaze 7，提供高達39 TOPS的整體AI算力和Ryzen AI技術，要跟華碩（2357）、聯想等一決高下，宏碁董事長陳俊聖坦言，宏碁雖然不是第一個推出掌機的品牌廠，但會靠自身在電競領域的散熱優勢競爭。

全新Nitro Blaze 7能輕巧地放入提包或口袋中，使玩家隨時隨地暢玩遊戲，配備7吋FHD IPS觸控顯示、搭載AMD FreeSync Premium技術及144 Hz超高螢幕刷新率，當玩家在暢玩熱愛的3A遊戲大作時，得以享有更進階的視覺效果和敏捷的操控體驗。全新掌機搭載Windows 11作業系統，玩家亦能透過全新Acer Game Space應用程式從多個平台新增遊戲。

全新Acer Nitro Blaze 7掌上型遊戲機為日常遊戲和娛樂提供風馳電掣的性能和效率，內建AMD Ryzen 7 8840HS處理器，提供高達39 TOPS的整體AI算力和Ryzen AI技術，為使用者保障最佳效率，並支援內建的AI功能。

其7吋FHD（1,920x1,080）IPS觸控螢幕可透過AMD Radeon 780M顯示晶片及 Radeon超級解析度（RSR）技術，提供即時的影像升頻和零延遲的觀賞體驗，並支援144 Hz超高螢幕刷新率、100% sRGB色域覆蓋率和AMD FreeSync Premium技術，呈現超流暢的場景和零撕裂的遊戲體驗。

此外，Nitro Blaze 7能為高效且無縫的多工任務，提供充裕儲存空間，容納各式遊戲、媒體和其它文件，配備高達2 TB M.2 NVMe PCIe SSD 和16 GB LPDDR5x 記憶體，搭配7500 MT/s 的速度，提供更高的資料傳輸速率和頻寬，確保卓越的效能體驗。

歸功於Acer Game Space功能，玩家可輕鬆瀏覽Windows 11遊戲掌機的遊戲庫，進行快速存取，將自己喜愛的遊戲納入其中；此外，Acer Game Space與主流遊戲平台完全兼容，並提供3個月的免費PC Game Pass，盡情暢玩數百款優質的電腦遊戲。

目前電競掌機市場玩家可謂百花齊放，除了龍頭Valve的Steam Deck外，PC品牌廠包含華碩、微星（2377）、聯想等大型PC品牌廠皆有掌機，宏碁算是較晚進入掌機市場的品牌廠。