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AI巨頭：別以工程師思維預測AI

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

SEMICON Taiwan 二○二四國際半導體展昨登場，台積電、谷歌、三星和日月光等四家AI重量級大廠壓軸展開世紀大對談，谷歌生成式AI解決方案架構副總裁Hamidou Dia、三星電子記憶體業務總裁Jung-Bae Lee均提出，不要以工程師的思維去預測未來AI（人工智慧）商機有多大，兩人預估二○三○年時，AI商機有望達到十兆、甚至廿兆美元。

國際半導體展昨天一早就吸引數萬人湧進會場，會場人潮穿梭不斷，參展廠商也創歷年新高；SEMI全球總裁暨執行長Ajit Manocha在開幕致詞表示，今年以「賦能AI無極限」作為大會主軸，著重AI在不同領域的發展，而台灣在這波AI浪潮、全球半導體產業發展中，也將扮演重要角色。

今年展覽最受市場關注的部分，莫過於「大師論壇」，全球九大半導體巨擘台積電、日月光、應用材料、Google、SK海力士、Marvell、imec、微軟、三星電子等，均派出高階主管來台主題演講；壓軸的「AI晶片世紀對談」場次，更因為一次聚集四大AI重量級廠商成為焦點。

此次AI晶片世紀對談由日月光半導體執行長吳田玉擔任主持人，一開始就邀請重量級業者們解惑AI商機有多大？業界又抱持什麼樣的態度進行投資？

Hamidou Dia認為，AI發展現在才開始。他以網際網路發展為例，網路花了很長的時間才達到五千萬人次規模，臉書也花了整整三年才達陣，但OpenAI發表ChatGPT，卻僅花五周就達到，由此可見AI發展將全盤改變這個世界。這也是谷歌為何打算擴大AI投資至千億美元以上，他強調，絕對不要用工程師思維預測未來AI發展。

Jung-Bae Lee也說，目前各方專家預測都太低了，AI現在只是開始，雖然過程會有震盪，但絕對會看到新的革命，只是建置AI基礎建設，得花費相當大的成本。

台積電共同營運長米玉傑雖未附和AI商機上看廿兆美元的看法，但也表達AI商機「非常大」。米玉傑說，從客戶端給的預測來看，未來五年，AI晶片需求年複合成長率（CAGR）將近百分之五十。

吳田玉提出AI發展會不會因各地區資源差異，形成不公平的區發展。台積電、三星和谷歌都認同，經濟體大的國家，如美國、中國，和協助AI發展的台灣、南韓及日本，都會是受惠區域。

三星電子 半導體 台積電

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