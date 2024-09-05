宏碁旗下唯晶科技新軟體 把文句變影像
宏碁（2353）集團拓展AI應用，旗下子公司唯晶科技4日在德國柏林IFA發表會上，正式發布全新GenMotion.AI應用軟體，該服務可利用AI「將文字提示句生成3D遊戲動畫」，專為專業動畫師和遊戲製作而設計。
宏碁董事長陳俊聖表示，唯晶鎖定的是遊戲領域，是客製化遊戲內容，目前市面上幾乎沒人做，且未來版本將加入互動功能。
全新GenMotion.AI應用軟體，由唯晶科技AI研究實驗室開發，利用AI將文字提示句生成3D遊戲動畫，專為專業動畫師和遊戲製作設計。
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