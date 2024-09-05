宏碁柏林參展三類新品亮相 董座陳俊聖喊打造百年品牌

宏碁（2353）集團4日於「柏林消費性電子展（IFA）」舉行全球發表會，發布三大領域最新產品，包括全新AI PC、AI應用服務及AI電競掌機等一系列人工智慧產品線。

宏碁董事長陳俊聖表示，宏碁這次參展IFA將集團AI軟體、硬體產品線完整展示，明年宏碁即將邁向50周年，集團旗下已有多重事業引擎，有助提升營運韌性，因應外在環境變化，要將宏碁打造成百年品牌。

IFA展是全球最大消費電子暨家電產品展，將在9月6日至10日於德國柏林登場，宏碁在4日展前舉行全球新品發表會，陳俊聖親自出席，主題為「人本智慧」，其中又以AI PC最獲市場關注，新品應用涵蓋商用、消費型及電競機種。

宏碁IFA發表會重點摘要 圖／經濟日報提供

隨著英特爾、高通發布全新AI晶片，宏碁亦推出新款AI PC，發表新款Swift 14 AI和Swift 16 AI Copilot+ PC，為首批搭載全新Intel Core Ultra處理器的Swift機款。宏碁亦發表全新TravelMate P6 14 AI，能提供高達120 TOPS整體系統的AI性能，鎖定商用市場需求。

除了AI PC外，宏碁本次發表產品涵蓋顯示器、電競顯示器、平板電腦、AI應用軟體、首台掌機和電競筆電概念機，及全新環保LED投影機，擴大Vero系列產品線。

陳俊聖預估，一個半導體製程規劃需要二到三年時間，何時進入量產也有一定時間表，從半導體製程發展來看，可以預測明年宏碁算力超過40 TOPS（每秒1兆次操作）的AI PC出貨占比將達到40%。

陳俊聖表示，這次IFA就是把宏碁在AI布局及產品線上，做一個完整的軟硬體展示，我們主題是「人本智慧」，而非人工智慧，因為我們希望產品更有溫度、更有人性。

陳俊聖表示，明年宏碁集團將邁向50週年，幾乎經歷台灣產業發展史，在歐洲和日本都有200到300年的公司，台灣卻幾乎看不到。而宏碁正在提升營運韌性，因應外在環境變化，要將公司打造成100年、200年的企業，這就需要宏碁不斷發展多重事業引擎，持續找到新的突破口及需求。

陳俊聖指出，宏碁現在已有13家公開發行子公司，有些人形容宏碁是一個集團（Group），他認為應該用「共同體」（Collective）形容宏碁現況和未來發展更貼切，差別在於宏碁旗下子公司並非隨機放在一起，背後具有共同願景、目標和想法。