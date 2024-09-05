英特爾參戰 三雄競逐AI PC市場

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

AI PC市場仙拚仙，不只高通在2024年IFA期間發表新產品，英特爾也正式推出相關處理器新品，並標榜是史上最高效的x86處理器，性能大幅提升，加上同在競爭行列的超微，三雄競逐AI PC市場，炒熱市場話題。

英特爾昨（4）日發表標榜基於x86架構的Intel Core Ultra 200V系列處理器，強調該系列處理器提供卓越效能、突破性的能耗效率，並大幅提升的繪圖處理效能，還具備安全性強化，以及無可比擬的AI運算能力。

英特爾指出，其新一代Intel Core Ultra處理器將驅動全球超過20家合作夥伴、超過80款業界AI PC設計，合作夥伴包括宏碁（2353）、華碩（2357）、戴爾、惠普、聯想、LG、微星（2377）與三星。搭載該處理器的AI PC即日起開放預購，並從9月24日起在全球30多家零售及線上通路上架與銷售。

英特爾執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理Michelle Johnston Holthaus表示，該公司最新Core Ultra處理器為行動AI和繪圖處理效能建立產業標竿。

客戶

延伸閱讀

興登堡控美超微又作假帳、回聘離職高層…還原風波！重寫黑歷史還是虛驚一場？

英特爾全新Intel Core Ultra處理器上陣 9月24日上架銷售

英特爾擬在日本設立研發中心 配備EUV曝光機一台逾400億日圓

英特爾開源節流 德國建廠計畫恐會喊卡

相關新聞

AI巨頭：別以工程師思維預測AI

SEMICON Taiwan 二○二四國際半導體展昨登場，台積電、谷歌、三星和日月光等四家ＡＩ重量級大廠壓軸展開世紀大對...

「客戶一直說產能不夠」台積電：CoWoS火速擴產

台積電先進封裝產能吃緊，CoWoS擴產動態備受關注。台積電營運／先進封裝技術暨服務副總何軍昨（4）日指出，台積電火速擴充...

科技三巨頭 按讚AI後市

全球科技業三巨頭台積電、三星、Google昨（4）日罕見在台灣同台出席活動，並同聲按讚AI後市。

半導體展開幕 卓揆挺AI 強調台灣元素

台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2024）昨（4）日開幕，行政院長卓榮泰出席致詞表示，AI時代來臨，台灣...

高通強攻AI PC打平價牌 將降價至2.25萬元

高通強攻AI PC市場出大招，昨（4）日宣布推出全新安謀（Arm）架構八核心驍龍X Plus處理器，終端產品售價降至70...

宏碁推出首款AI電競掌機 要與聯想、華碩一爭高下

宏碁（2353）正式加入電競掌機大戰，在德國時間4日IFA全球發表會上正式推出旗下首款AI電競掌機- Acer Nitr...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。