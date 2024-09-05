英特爾參戰 三雄競逐AI PC市場
AI PC市場仙拚仙，不只高通在2024年IFA期間發表新產品，英特爾也正式推出相關處理器新品，並標榜是史上最高效的x86處理器，性能大幅提升，加上同在競爭行列的超微，三雄競逐AI PC市場，炒熱市場話題。
英特爾昨（4）日發表標榜基於x86架構的Intel Core Ultra 200V系列處理器，強調該系列處理器提供卓越效能、突破性的能耗效率，並大幅提升的繪圖處理效能，還具備安全性強化，以及無可比擬的AI運算能力。
英特爾指出，其新一代Intel Core Ultra處理器將驅動全球超過20家合作夥伴、超過80款業界AI PC設計，合作夥伴包括宏碁（2353）、華碩（2357）、戴爾、惠普、聯想、LG、微星（2377）與三星。搭載該處理器的AI PC即日起開放預購，並從9月24日起在全球30多家零售及線上通路上架與銷售。
英特爾執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理Michelle Johnston Holthaus表示，該公司最新Core Ultra處理器為行動AI和繪圖處理效能建立產業標竿。
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