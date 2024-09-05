高通強攻AI PC打平價牌 將降價至2.25萬元

經濟日報／ 記者鐘惠玲吳凱中／台北-柏林連線報導
高通強攻AI PC市場出大招。示意圖。 （美聯社）
高通強攻AI PC市場出大招。示意圖。 （美聯社）

高通強攻AI PC市場出大招，昨（4）日宣布推出全新安謀（Arm）架構八核心驍龍X Plus處理器，終端產品售價降至700美元到900美元（約新台幣2.25萬至2.9萬元），與當下一般消費型平價筆電相當。業界解讀，這意味高通大打平價AI PC戰，將引動新一波市場競爭。

原本品牌廠預期，AI PC因單價較一般筆電高，可望拉升產品平均單價（ASP），隨著高通開出平價AI PC第一槍，後續對品牌廠銷售影響值得關注。

高通昨天舉行IFA展前記者會，總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）釋出新產品訊息。

高通新品發表重點 圖／經濟日報提供
高通新品發表重點 圖／經濟日報提供

高通先前已推出驍龍X系列處理器，主打專為AI應用設計的NPU達45 TOPS（每秒兆次操作），強調高效能、更省電，相關入門款搭載驍龍X系列處理器的AI PC要價約1,000美元起跳，高階版甚至要價1,600美元至1,700美元以上。

如今高通新處理器終端產品售價壓至700美元至900美元，並打出符合微軟Copilot+ PC規格要求，等於比先前的產品最高打了近五折，話題性十足。外界解讀，這意味高通AI PC戰線從中高階機種，進一步擴大到平價市場，加大市場競爭力道。

高通先前的安謀架構AI PC處理器包含12核心的驍龍X Elite，以及十核心的驍龍X Plus產品。據了解，這次八核心驍龍X Plus產品也是採用台積電（2330）4奈米製程生產。

高通強調，藉由這項產品，消費者與企業使用者將透過45 TOPS NPU，帶來突破性裝置上的AI體驗，並在更多裝置上導入Copilot+。包括宏碁（2353）、華碩（2357）、戴爾、惠普、聯想、三星等大廠均將推出搭載八核心驍龍 X Plus處理器的終端裝置，且部分裝置現已上市。

在記者會上，包括華碩全球副總裁暨消費產品事業處張仰光，以及宏碁、惠普、聯想與三星五大廠與微軟高階主管均現身力挺高通。

高通標榜八核心驍龍X Plus可提供更快的CPU效能，而競爭對手的產品在同效能所需功耗多出179％。

艾蒙表示，全球首款、同時也是全球最佳的Copilot+ PC，是由驍龍X系列平台提供支援，這一切都歸功於其突破性的NPU。

X 售價 記者會

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