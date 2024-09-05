半導體展開幕 卓揆挺AI 強調台灣元素

經濟日報／ 記者余弦妙鐘惠玲／台北報導
台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2024）4日開幕，行政院長卓榮泰出席致詞。記者林澔一／攝影
台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2024）4日開幕，行政院長卓榮泰出席致詞。記者林澔一／攝影

台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2024）昨（4）日開幕，行政院長卓榮泰出席致詞表示，AI時代來臨，台灣已有很好基礎，政府明年編列充足預算推動相關產業發展，希望建立具台灣元素的AI時代，且能與世界連結。

經濟部長郭智輝也出席半導體展，他受訪時表示，將會協助中小企業定位全球市場，導入AI應用，透過「以大帶小」方式拓銷。

今年展會以「Breaking Limits：Powering the AI Era.賦能AI無極限」為主軸，從昨天起至本周五（6日）一連三天，展場規模再創新高，共規劃11大重要主題，並由超過1,100間廠商使用約3,700個攤位，攤位數年增22％，並預估將吸引至少8.5萬人次參觀。

卓榮泰表示，賴總統上任後提出「五大信賴產業」，其中半導體及AI為最重要的兩項，台灣已有良好的AI發展基礎，明年度已編列充足預算持續推動科技發展計畫，也將持續調整政策、鬆綁法規，希望建立具台灣元素的AI時代。

AI 半導體

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