科技三巨頭 按讚AI後市

全球科技業三巨頭台積電（2330）、三星、Google昨（4）日罕見在台灣同台出席活動，並同聲按讚AI後市。

台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2024）昨日開幕，並舉辦大師論壇，邀請台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑、三星記憶體業務總裁李正培（Jung-Bae Lee）、Google生成式AI解決方案架構副總裁漢密度．迪亞（Hamidou Dia）舉行「AI晶片世紀對談」，這是三巨頭首度在台灣同台對談，引爆話題。

米玉傑表示，AI商機非常龐大，ChatGPT也僅其中一種AI，也可運用生成式AI提升生產力與學習，來自客戶的預測基礎，預期AI將有很好的成長機會，要達到年複合成長率50%並不難。

米玉傑指出，邊緣AI裝置有很多機會，重點是要有好的應用。如手機方面，將有助於銷售更多高階手機，有利產品提高產品平均售價（ASP），進而協助更多創新科技。

米玉傑認為，每個人都能夠受惠AI浪潮，最大經濟體美國擁有最多應用軟體與製造生產設施等，可望最先受惠，不過後續效益將外溢，所有經濟體都有機會沾光。

雖然AI為人類帶來不少好處，米玉傑坦言，AI會改變很多工作模式，甚至使得一些工作消失，這會對社會造成影響。隨著世界從農業化社會邁向工業化，中間會有過渡期，機會與挑戰兼具，印度因人口多，可能會有挑戰。

李正培表示，回顧網路及智慧手機發展史，實際發展都高於專家預測，AI只是在開始階段，現正處於建立基礎建設的階段，儘管成本高且過程中有些起落跌宕，但只要能夠幫助人類生活，可望看到新一波革命。

漢密度．迪亞則表示，網際網路時代花了七年才達到5,000萬名用戶，到了臉書時代僅花三年就達到這個里程碑，但ChatGPT僅需五周，見證最快的平台轉移時程。