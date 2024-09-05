訊芯扮先進封裝要角 奪博通大單
鴻海（2317）集團強攻先進封裝與矽光子共同封裝元件，轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY（6451）扮演先鋒。
訊芯由台積電前共同營運長、業界人稱「蔣爸」的蔣尚義擔任董座掌舵，CPO能量突飛猛進，目前已進入送樣階段，並奪下網通龍頭博通大單，業界預期明年有望開始逐步擴大業績動能。業界指出，由於CPO需結合半導體前段製造技術，蔣尚義對該領域熟稔，是訊芯布局CPO市場有成的關鍵。
AI市場不斷帶動資料中心市場需求擴增之外，更同步推升高速網通傳輸需求，目前交換器（Switch）從800G的傳輸速度開始更出現CPO全新商機，未來進展到1.6T的傳輸速度後，CPO將成為必備要素之一。
訊芯已拿下博通大單，800G光收發模組正在送樣階段，一旦測試驗證通過，即準備進入量產階段，預期今年底或明年初有機會開始逐步拉高量產產能。
訊芯並開始投入更先進的25.6T及51.2T的CPO產品研發，全面鎖定CPO市場商機。
據了解，過去網通訊號主要由電訊號作為傳輸媒介，受限於電傳輸速度及資料量有限，在物理上光傳輸速度本就高於電子，在英特爾研發矽光子多年後，市場開始逐步興起矽光子取代傳統的電子訊號傳輸，也就是以半導體矽製程打造的光學晶片，再由各種不同功能的光學及電子晶片共同封裝成一個模組，就成了目前市場話題熱度相當高的CPO。
蔣尚義曾是台積電研發副總裁，更是帶領台積電從微米跨入奈米世代的重要人物之一，成為領軍訊芯快速跨入CPO的關鍵舵手。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 【抽獎】4次中獎機會！粉紅AI主播徵名 看影片取名拚萬元大獎
📢 開箱／實測Pixel 9、Pixel 9 Pro XL望遠夜拍！AI修圖換物件驚豔 士林夜市秒變白天
📢 獨／快來辦！期間限定5G不限速吃到飽699元 免用4G資費規則一次看
📢 iPhone 16 Pro被洩14秒影片有2大亮點！平價版實機也曝光被讚「這支會大賣」
📢 LINE免費貼圖6款來了！16隻寶可夢作伴到2025過年 還有蠟筆小新和柴犬必載
📢 蘋果發表會9月10日登場！iPhone 16等10新品預測懶人包 iPad這款加量不加價
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言