台積電持續高速擴充先進封裝產能 設備協力廠吞補丸
台積電（2330）昨（4）日釋出至少到2026年都會持續高速擴充先進封裝產能的訊息，均豪（5443）、均華（6640）、志聖（2467）、辛耘（3583）等台積電先進封裝設備協力廠營運吞下定心丸，業績可望隨著市場熱潮同步喊衝。
均豪董事長陳政興表示，台積電今、明年CoWoS產能可望連續翻倍成長，伴隨日月光投控也積極拓展先進封裝產能，均豪通吃兩大半導體廠擴產訂單，營運跟著旺。
陳政興預估，即便2026年CoWoS產能吃緊狀況緩解，將由扇出型面板級封裝（FOPLP）接手CoWoS，成為擴產新契機，因此看好未來十年將是台灣「黃金十年」，為志聖與均豪及均華組成的「 G2C聯盟」帶來強勁的成長動能。
G2C聯盟成立於2020年，當時志聖、均豪及均華三家上市櫃公司市值總和僅約200億元，在「合力共創」的宗旨下，經過二年磨合期，2024年三家公司市值總和突破800億元，四年來成長三倍。其中，專注於先進封裝的均華股價更是從去年的百元級，衝上「千金級」的潛力股，G2C聯盟成員今年在台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2024）的攤位面積，已可媲美鄰臨的東京威力科創（TEL）及漢民等老牌設備大廠。
志聖指出，先進封裝將成為百年一遇的第四次工業革命浪潮，該公司會積極把握趨勢，並結合聯盟夥伴與先進封裝生態系相關主要大廠，展開更大範圍合作，共同推動產業升級與創新。
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