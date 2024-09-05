台積電持續高速擴充先進封裝產能 設備協力廠吞補丸

經濟日報／ 記者尹慧中鐘惠玲李珣瑛／台北、新竹報導

台積電（2330）昨（4）日釋出至少到2026年都會持續高速擴充先進封裝產能的訊息，均豪（5443）、均華（6640）、志聖（2467）、辛耘（3583）等台積電先進封裝設備協力廠營運吞下定心丸，業績可望隨著市場熱潮同步喊衝。

均豪董事長陳政興表示，台積電今、明年CoWoS產能可望連續翻倍成長，伴隨日月光投控也積極拓展先進封裝產能，均豪通吃兩大半導體廠擴產訂單，營運跟著旺。

陳政興預估，即便2026年CoWoS產能吃緊狀況緩解，將由扇出型面板級封裝（FOPLP）接手CoWoS，成為擴產新契機，因此看好未來十年將是台灣「黃金十年」，為志聖與均豪及均華組成的「 G2C聯盟」帶來強勁的成長動能。

G2C聯盟成立於2020年，當時志聖、均豪及均華三家上市櫃公司市值總和僅約200億元，在「合力共創」的宗旨下，經過二年磨合期，2024年三家公司市值總和突破800億元，四年來成長三倍。其中，專注於先進封裝的均華股價更是從去年的百元級，衝上「千金級」的潛力股，G2C聯盟成員今年在台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2024）的攤位面積，已可媲美鄰臨的東京威力科創（TEL）及漢民等老牌設備大廠。

志聖指出，先進封裝將成為百年一遇的第四次工業革命浪潮，該公司會積極把握趨勢，並結合聯盟夥伴與先進封裝生態系相關主要大廠，展開更大範圍合作，共同推動產業升級與創新。

台積電 均豪

延伸閱讀

崇越業務範疇延伸至資料中心建置 推節電高效散熱方案

台積電、美光為何買群創、友達廠房？牽動面板雙虎轉型與半導體新局…看懂背後深意

影／台積電至2026年CoWoS大擴產 何軍：客戶一直說不夠！

台積電推動矽光子規格倡議 合作夥伴上詮浮出檯面

相關新聞

AI巨頭：別以工程師思維預測AI

SEMICON Taiwan 二○二四國際半導體展昨登場，台積電、谷歌、三星和日月光等四家ＡＩ重量級大廠壓軸展開世紀大對...

「客戶一直說產能不夠」台積電：CoWoS火速擴產

台積電先進封裝產能吃緊，CoWoS擴產動態備受關注。台積電營運／先進封裝技術暨服務副總何軍昨（4）日指出，台積電火速擴充...

鴻海擬赴歐設先進封裝廠 同步衝刺矽光子CPO

鴻海董事長劉揚偉昨（4）日表示，正評估在歐洲設半導體封裝廠，把集團的先進封裝技術放到當地發展，並積極研發矽光子共同封裝光...

台積電持續高速擴充先進封裝產能 設備協力廠吞補丸

台積電昨（4）日釋出至少到2026年都會持續高速擴充先進封裝產能的訊息，均豪、均華、志聖、辛耘等台積電先進封裝設備協力廠...

科技三巨頭 按讚AI後市

全球科技業三巨頭台積電、三星、Google昨（4）日罕見在台灣同台出席活動，並同聲按讚AI後市。

訊芯扮先進封裝要角 奪博通大單

鴻海集團強攻先進封裝與矽光子共同封裝元件，轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY扮演先鋒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。