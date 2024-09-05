樺漢收購星國系統整合商 加速東南亞拓市

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（4）日宣布，為加速布局東南亞市場，董事會決議以每股0.075星元，向新加坡解決方案整合商NERA大股東Asia Systems，收購原持股53.38%，交易總金額約1,449萬星元（約新台幣3. 55億元），以NERA昨天股價0.08星元估算，樺漢收購價折價6.25%。此交易預計10月底前完成，NERA將成為樺漢的子公司。

樺漢結盟NERA，將快速開展全球與東南亞市場，並借重其網路基礎設施、物聯網、資訊安全、雲端數據中心等業務整合能力與服務，整合樺漢工業物聯網（IIoT）、 AI及嵌入式技術與高毛利率ESaaS（Ennoconn Solution as a Service）智慧平台整合方案產品競爭力，全面提升全球與東南亞市場能見度。

NERA成立於1978年，1999年在新加坡掛牌上市，業務遍及亞太地區、歐洲、中東和非洲等全球16個國家／地區，致力於網路基礎設施、物聯網、資訊安全、雲端與數據中心、企業服務管理和託管服務等，主要市場與應用領域包括電信和公用事業、醫療保健、教育、交通、物流和金融服務、政府組織等。

樺漢指出，NERA與樺漢集團ESaaS平台，包括鐵路專用網絡、IIoT+5G 智慧製造解決方案、AI技術應用、ESG節能減碳應用等服務需求與技術能量綜效加乘，整合更具競爭力的產品服務與客戶黏著度，拓展全球業務版圖，未來將持續為樺漢創造更多元的應用服務與市場機會。

東南亞 樺漢 物聯網

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