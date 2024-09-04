宏碁陳俊聖：打造可長可久公司 邁向百年企業

電腦品牌廠宏碁今天在德國柏林發表新產品，布局年底消費旺季，宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示，宏碁明年將邁向50週年，集團旗下已有多重事業引擎，有助提升韌性因應外在環境變化，打造可長可久的公司，讓宏碁成為100年或200年的企業。

陳俊聖今天出席在德國柏林舉辦的next@acer全球發表會，他接受媒體採訪時表示，明年宏碁集團將邁向50週年，幾乎經歷台灣產業發展史，在歐洲和日本都有200到300年的公司，台灣卻幾乎看不到。宏碁正在提升營運韌性，因應外在環境變化，尤其高科技產業每當面臨重要的顛覆性科技，如果是單一技術的公司，很容易被淘汰。

陳俊聖強調，可長可久的公司絕不會只有單一產品，上市公司要對股東負責，隨著時間推移，會有不一樣的環境和發展，持續在核心事業尋找突破點。宏碁旗下子公司公開發行後，就擁有自己的核心事業，也需要找到各自的突破點。

陳俊聖提到，今天發表會主題為Human Intelligence（人本智慧），希望把人工智慧（AI）加上人的溫度，關注技術對用戶和人類社會可能產生的影響，以及使用模式有哪些改變。

他說，外界對於人工智慧個人電腦（AI PC）熱潮是真是假，有許多討論，究竟是因為半導體演進自然而然發生，還是用戶非要不可，他認為兩者都有。一個半導體製程規劃需要2到3年時間，何時進入量產也有一定時間表，從半導體製程發展來看，可以預測明年宏碁算力超過40 TOPS（每秒1兆次操作）的AI PC出貨占比將達到40%。

宏碁今天發表會也談到子公司發展計畫，陳俊聖表示，宏碁現在已有13家公開發行子公司，有些人形容宏碁是一個集團（Group），他認為應該用「共同體」（Collective）形容宏碁現況和未來發展更貼切，差別在於宏碁旗下子公司並非隨機放在一起，背後具有共同願景、目標和想法。

他以宏碁集團旗下唯晶科技今天發表的GenMotion.AI應用軟體為例，可以用AI將文字提示句生成3D遊戲動畫，這樣的生成式AI技術，在產業已經醞釀一段時間，成為對設計師有用的工具，不是為了搶走設計師的工作。

談到歐洲市場營收占比下降，陳俊聖表示，亞洲市場已經占宏碁快一半生意，因為旗下「小老虎」子公司大部分的營業地區都在亞洲，泛亞地區對宏碁確實越來越重要，在菲律賓、印度、馬來西亞、泰國、印尼等地表現都很好，導致各區域營收占比改變。

他強調，宏碁在歐洲已經開始發展新的生意，電動滑板車在歐洲也賣得不錯，「現在一個一個貨櫃在出貨」，市場前10名廠商開始出現宏碁的名字，給宏碁團隊很大的信心。