宏碁進軍電競掌機市場 發表3D動畫設計AI工具
電腦品牌廠宏碁今天在德國柏林舉辦全球發表會，推出多項人工智慧個人電腦（AI PC）新品，並發表旗下首款電競掌機、內建無線控制器的電競概念機，以及旗下子公司推出的生成式人工智慧（AI）工具。
宏碁今天發表會現場湧入數百名全球媒體記者，董事長暨執行長陳俊聖上台時先說明宏碁在永續方面的努力，接著發表宏碁集團子公司唯晶科技開發的全新GenMotion.AI應用軟體，可利用AI將文字提示句生成3D遊戲動畫，專為動畫師和遊戲製作人員而設計，未來更新版本將擴大應用範圍，可供休閒創作者使用。
宏碁也宣布擴大Copilot+ PC陣容，發表新款AI筆記型電腦Swift 14 AI和Swift Go 14，分別搭載AMD RyzenAI 300系列處理器、Snapdragon X Plus 8核心處理器，提供多功能性、更進階的生產力及更長的電池續航力。
針對輕薄機種，宏碁發表重量低於1公斤的Copilot+PC產品TravelMate P6 14 AI，採用碳纖維機殼設計，主打商用市場。
在電競產品方面，宏碁推出首款掌上型遊戲機NitroBlaze 7，搭載AMD Ryzen 8040系列處理器，整體AI算力達39 TOPS（每秒1兆次操作），能透過客製化的Acer Game Space應用程式整合各種主流遊戲平台。
宏碁同時發表全新Project DualPlay電競筆電概念機，觸控板可轉換成無線遊戲手把，並拆卸成2個獨立搖桿，滿足雙人遊戲需求。取出無線控制器時，2個高傳真5瓦喇叭也將同時從筆電兩側彈出，提升音效體驗。
其他新產品包括Predator XB273U F5電競螢幕、Iconia X12 AMOLED平板電腦，以及採用環保節能技術的LED投影機等。
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