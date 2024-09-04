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AMD與微軟聯袂發表Copilot+新機種

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
AMD與微軟聯袂發表Copilot+新機種。圖／AMD提供
AMD與微軟聯袂發表Copilot+新機種。圖／AMD提供

AMD今日宣布與微軟合作推出全新Copilot+ PC，搭載迄今最強大的AI引擎AMD Ryzen™ AI 300系列處理器，將於2024年11月透過免費的Windows更新中提供。

搭載Ryzen AI的PC專為安全性以及能支撐多日運行的電池續航力而設計，不僅結合了從邊緣到雲端的混合式AI網路，更具備本地端運算的能力，能達到新水平的個人化效能，並帶來高度隱私的使用體驗。這些特色全都整合到一個強固平台，並能相容於由數百萬個應用程式匯集而成的真實軟體產業體系。

採用AMD Ryzen™ AI 300系列處理器的微軟Copilot+ PC具備高達50 TOPS的AI效能，是世界各地消費者與企業邁入顛覆性新時代大門的絕佳工具。

AI AMD Ryzen 微軟

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