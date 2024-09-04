快訊

中共登陸艦、貨輪福建海域兩棲演習 國防部：監控應處

中信金搶第一！宣布昨向公平會申報結合 展現最大誠意

國立高科實中耗資27億元建校 確定2025年提前招生

鴻海攜手SEMICON探索新世代半導體 聚焦矽光子與車電

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海研究院攜手SEMICON探索新世代半導體，聚焦矽光子與車用電子。圖／鴻海提供
鴻海研究院攜手SEMICON探索新世代半導體，聚焦矽光子與車用電子。圖／鴻海提供

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）旗下鴻海研究院與 SEMICON Taiwan 共同主辦的「NExT Forum」，今日在台北南港展覽館 1 館舉行。本屆論壇以「引領未來：射頻、電源、光學及多元應用的技術進展與市場趨勢」為主題，匯聚全球半導體產業的領袖和專家，共同探討新世代半導體應用、矽光子技術和車用電子等新興領域的最新發展。演講的來賓包含鴻海研究院的諮詢委員張懋中教授、博通的周子豪博士、英飛凌的 Dr. Johannes Schoiswohl、Skyworks 的 Dr. Peter Chyurlia、德州儀器的楊斐博士等業界巨擘。

鴻海研究院的諮詢委員張懋中教授擔任本次論壇開幕演講嘉賓，在致詞中強調三個關鍵技術領域的重要性，與前瞻發展方向。他指出，「高崩潰電壓元件，將持續朝向提高操作電壓、降低導通電阻，並提升元件本身可靠度發展；發展具發射級功率的微波和毫米波傳輸技術，將能支持更長距離的通信需求；光學互連技術則將能實現短距離晶片間的高效與高速傳輸。這些技術將在未來的通信和計算系統中扮演關鍵角色，推動半導體產業邁向新的高度。」

今日的論壇中，周子豪博士就高速網路的光學元件趨勢分析提到，200Gb/s 傳輸速率已可實現，然現行 DSP ICs 可能消耗多達50%功率，且隨著傳輸速率的提升將更形嚴重。Co-packaged optics 節能效果可達40%以上，提供有效的解決方案。

著眼於 AI 需求趨勢，德州儀器的產品總監楊斐博士強調，AI 伺服器數據量的增加，未來將需要更為高效的伺服器，以及更為高效的電源供應單位(PSUs)來提升節能效果。寬能隙半導體能提供更高效、更小尺寸、更輕重量的解決方案，如 GaN 和 SiC 將扮演關鍵角色。

鴻海研究院半導體研究所所長郭浩中在總結時表示，「我們將持續深化與學術界和產業界的合作，攻克 3300V 和溝槽式碳化矽元件等前瞻技術。特別是在高崩潰電壓元件、微波和毫米波功率傳輸以及光學互連技術等領域，我們將加大研究與研發力度，以滿足未來大數據傳輸與高速計算等的需求，為集團和整個產業發展注入新動力。」

NExT Forum 2024 不僅展現台灣在全球半導體產業的領先技術實力，透過論壇的交流，更為未來技術發展激盪出更明確的方向。為了持續推動「製造的鴻海，成功轉型為科技的鴻海」，鴻海研究院將繼續扮演推動者角色，引領半導體技術創新，為產業發展貢獻力量。

鴻海研究院攜手SEMICON 探索新世代半導體，聚焦矽光子與車用電子。圖／鴻海提供
鴻海研究院攜手SEMICON 探索新世代半導體，聚焦矽光子與車用電子。圖／鴻海提供
鴻海研究院與 SEMICON Taiwan 合辦「NExT Forum」，邀請多位國內外重量級專家學者齊聚一堂，圖為鴻海研究院半導體所所長郭浩中為論壇進行總結。圖／鴻海提供
鴻海研究院與 SEMICON Taiwan 合辦「NExT Forum」，邀請多位國內外重量級專家學者齊聚一堂，圖為鴻海研究院半導體所所長郭浩中為論壇進行總結。圖／鴻海提供

AI 半導體 鴻海

延伸閱讀

力積電SEMICON雙喜臨門 3D晶圓堆疊/2.5D中介層獲國際大廠青睞

SEMICON Taiwan 2024展會 億光展出第三類半導體產品

臻鼎集團首次參與SEMICON Taiwan 高階載板AI伺服器亮相

劉揚偉：鴻海評估在歐洲設封測廠 積極研發矽光子

相關新聞

世紀豪賭！日月光吳田玉問投資AI「該跟著跳？」 三星4字妙答

SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展壓軸的「AI 晶片世紀對談 AI Chip Fireside Cha...

AMD與微軟聯袂發表Copilot+新機種

AMD今日宣布與微軟合作推出全新Copilot+ PC，搭載迄今最強大的AI引擎AMD Ryzen™ AI 300系列處...

力積電SEMICON雙喜臨門 3D晶圓堆疊/2.5D中介層獲國際大廠青睞

力積電宣布美、日大廠將以力積電Logic-DRAM 多層晶圓堆疊技術，結合一線晶圓代工廠的先進邏輯製程，開發高頻寬、高容...

中探針首度參加半導體展 明年AI產品相關應用營收比重衝三成

成立屆滿40年的中探針（6217），首次參加國際半導體展，就展出800W以上的高功率老化測試座（Burn-in Sock...

世界先進和恩智浦合資成立VSMC公司 12吋新廠下半年動工

世界先進（5347）和恩智浦半導體（NXP）今（4）日宣布已取得相關單位的核准，依計畫進行注資，正式成立VisionP...

AI商機有多大？ 谷歌、三星皆預估2030年達10兆至20兆美元

台積電、谷歌、三星和日月光等四家發展AI重量級大廠今日在國際半導體展開展首百的大師論壇中，壓軸展開世紀大對談，對談中谷歌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。