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伊頓推出最新93T系列UPS 助攻半導體產業邁向AI與零碳新紀元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

AI需求強勁，AWS、Google、Microsoft、Apple等大廠紛紛在台設置資料中心，帶動能源管理需求成長，不斷電系統大廠伊頓（Eaton）在據SEMICON Taiwan 2024展出的一系列電力管理解決方案，協助企業以高品質電力，落實精準電力管理與節能減碳願景。

伊頓電氣台灣與菲律賓總經理林鈺培表示，伊頓善用多年深耕半導體產業、協助高科技廠房建構電力系統的深厚經驗，提供企業UPS到配電的一站式電力管理解決方案，不僅擁有完整解決方案，更透過專業團隊的諮詢服務，滿足從大型半導體廠商到中小企業的多樣化需求。近期伊頓電氣也積極透過併購擴大技術範圍，近日完成英國Exertherm之併購案，進一步強化資料中心熱監測領域的優勢。

針對近年陸續出現的各類AI計劃，伊頓電氣已與各科技大廠合作，SEMICON Taiwan 2024展出的多款產品，就為Helix計畫採用。戴爾與NVIDIA合作的Helix計畫，將協助企業快速、安全的部署生成式AI應用，整合高效能伺服器、GPU和AI工具，提供完整的AI生命週期支援。

此計劃採用伊頓電氣全方位電力管理解決方案，包括符合UL 2900-1和IEC 62443-4-2網路安全標準的UPS網卡，效率高達99%的UPS系統，以及透過高密度PDU與Brightlayer套件搭配，可實現遠端監控功能的設計，協助企業提升AI基礎設施效能，同時大幅降低風險、節省時間和營運成本。

在2024年SEMICON Taiwan半導體展上，伊頓展出專為資料中心、工業設施及大型商業建築設計的不斷電系統93T系列UPS，此款專為資料，採用雙轉換技術，效率高達98%以上，有效降低能源消耗和運行成本。支援熱插拔維護旁路及並聯備援，確保高可用性。

此外，也有專為AI大型資料中心打造的9395XR超兆瓦級UPS，單櫃功率可達2.5MW，較傳統UPS節省78%佔地面積。9395XR榮獲Red Dot設計獎，其創新的折疊門設計不僅節省空間，還便於維護操作。系統配備動態照明系統，支援遠端監控，大幅提升操作效率。

AI UPS 半導體

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