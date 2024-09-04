波蘭大力招商 仁寶：投資案從評估到動土僅花9個多月

為促進台灣、波蘭經貿往來熱絡，波蘭投資貿易局今天舉辦台波商業論壇，仁寶電腦財務控制及商務發展處長王彥晴受邀出席，她表示，波蘭政府在招商引資相當積極，她以仁寶今年在切拉季市設廠為例，這項投資從評估到動土僅花9個多月，進展如此順利，歸功於波蘭投資局等單位的協助。

波蘭投資局（PAIH）今天舉行台波商業論壇，邀請波蘭數位發展部、經濟部投資促進司、波蘭半導體供應鏈協會（SSP）、仁寶電腦等代表出席。

仁寶今年7月底在切拉季市（Czeladź）投資興建汽車電子元件工廠，主要生產資訊娛樂與電子控制單元產品，總投資價值約1450萬歐元（約新台幣5.1億元），仁寶受邀出席台波商業論壇分享經驗。

王彥晴指出，選在波蘭設廠有3個原因，首先是當地有豐富勞動力與合理成本，據估計2024年波蘭共有3800萬多的人口，居歐洲人口第7大國，此外，波蘭工程領域的畢業生每年約2.5萬人、中等技術學校每年則有超過11萬名畢業生，顯見人力充沛與良好人才素質。

第2，土地取得難易以及成本，她指出，2023年歐洲不動產市場遇到寒冬、市場情緒低迷，當時公司評估是好的投資時機，於是決定購置土地而非租賃。

王彥晴補充，選擇購置土地不動產的考量，是因為對製造業而言，管線的使用週期多為7至10年的長期使用，不太可能因為租約到期從A地搬到B地，也就是說，當地土地是否相對容易取得，為評估投資原因之一。

她說，第3是波蘭政府的支持協助，當時仁寶決議要蓋新廠後，便與波蘭投資局等單位討論，讓評估計畫到動土只花9個多月的時間，進展順利。此外，波蘭政府也提供現金補助和企業所得稅減免。

仁寶透過波蘭瞄準歐洲市場，王彥晴表示，期待波蘭技術熟練的人力和戰略性地理位置，讓仁寶持續推展產品至歐洲汽車製造商。