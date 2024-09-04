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樺漢加速布局東南亞市場 斥3.55億元收購新加坡NERA約53%持股

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

工業電腦大廠樺漢（6414）4日宣布，為加速布局東南亞市場，董事會決議通過透過子公司ESS，以每股新加坡幣0.075元，向NERA TELECOMMUNICATIONS大股東Asia Systems收購原持股53.38%，交易總金額約新加坡幣1,449萬元（約新台幣3.55億元），預計於2024年10月底前完成收購。

樺漢結盟NERA，將快速開展全球與東南亞市場，並借重其網路基礎設施、物聯網（IoT）、資訊安全、雲端數據中心等業務整合能力與服務，整合樺漢工業物聯網（IIoT）、AI人工智慧及嵌入式技術與高毛利率ESaaS（Ennoconn Solution as a Service）智慧平台整合方案之產品競爭力，全面提升全球與東南亞市場能見度。

NERA成立於1978年，於1999年掛牌上市，業務遍及亞太地區、歐洲、中東和非洲等全球16個國家/地區。NERA致力於網路基礎設施、物聯網（IoT）、資訊安全、雲端與數據中心、企業服務管理和託管服務等，主要市場與應用領域包括電信和公用事業、醫療保健、教育、交通、物流和金融服務、政府組織等。

東南亞 樺漢 物聯網

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