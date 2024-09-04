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世紀豪賭！日月光吳田玉問投資AI「該跟著跳？」 三星4字妙答

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
三星電子記憶體業務總裁 JungBae Lee今日面對主持人提問投資AI要多久才能回收？以「要有耐心」巧妙回應吳田玉的提問，不僅成為成為今日論壇最大亮點，也為今日台股大跌近千點，AI概念股全盤皆墨，做了最佳註解。記者簡永祥／攝影
三星電子記憶體業務總裁 JungBae Lee今日面對主持人提問投資AI要多久才能回收？以「要有耐心」巧妙回應吳田玉的提問，不僅成為成為今日論壇最大亮點，也為今日台股大跌近千點，AI概念股全盤皆墨，做了最佳註解。記者簡永祥／攝影

SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展壓軸的「AI 晶片世紀對談 AI Chip Fireside Chat」，擔任主持人的日月光半導體執行長吳田玉今日以代與會者和很多關注AI的企業提問，包括谷歌、三星和台積電都在AI相關領域大幅投資，尤其谷歌計畫斥資千億美元用於AI擴大投資，三星電子手筆也不遑多讓，面對這場世紀豪賭，可否告訴在場聆聽關注AI的人，該跟著跳嗎？多久可以回收？

對此谷歌生成式AI解決方案架構副總裁 Hamidou Dia和台積電執行副總經理暨營運長米玉傑都以未來商機可觀，並表示審慎樂觀。但首次與會的三星電子記憶體業務總裁 JungBae Lee，則以「要有耐心」巧妙回應吳田玉的提問，不僅成為成為今日論壇最大亮點，也為今日台股大跌近千點，AI概念股全盤皆墨，做了最佳註解。

AI 三星電子 半導體 台積電 台股 吳田玉 日月光 谷歌

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