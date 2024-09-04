快訊

柯文哲無保請回被撤 民眾黨回應了

金管會將建立房貸流量控管機制 要求銀行優先承作這3類案件

今夜暫休兵！柯文哲第2度羈押庭換「他」審 預計明天開庭

AI商機有多大？ 谷歌、三星皆預估2030年達10兆至20兆美元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
日月光執行長吳田玉（左起）與台積電執行副總經理暨營運長米玉傑、Google生成式AI解決方案架構副總裁 Hamidou Dia 和三星電記憶體業務總裁 Jung-Bae Lee以及等四大半導體巨擘展開對談後合影。記者簡永祥／攝影
日月光執行長吳田玉（左起）與台積電執行副總經理暨營運長米玉傑、Google生成式AI解決方案架構副總裁 Hamidou Dia 和三星電記憶體業務總裁 Jung-Bae Lee以及等四大半導體巨擘展開對談後合影。記者簡永祥／攝影

台積電谷歌、三星和日月光等四家發展AI重量級大廠今日在國際半導體展開展首百的大師論壇中，壓軸展開世紀大對談，對談中谷歌生成式AI解決方案架構副總裁 Hamidou Dia 和三星電子記憶體業務總裁 Jung-Bae Lee，均提出，不要以工程師的思維去預測未來AI商機有多大，兩人都認為預估到2030年，AI商機可能會比預先預期1兆元還要高出非常多，可能高達10兆、甚至20兆美元的商機。

台積電共同營運長米玉傑雖未附和二大巨擘的預測會達到20兆美元的規模，但也坦承未來爆發的商機「非常大」。米玉傑強調，從客戶端給的預測，與AI應用相關的高效能運算晶片，未來5年需求年複合成長率（CAGR）將近50%。

擔任這次AI世紀大對談主持人的日月光半導體執行長吳田玉，一開始就強調以觀眾的角色，希望三位重量級者為大家解惑，到底AI未來商機有多大？如果這麼大，各位又抱持什麼態度進行投資？

Hamidou Dia強調，AI發展現在才開始。他以網際網路發展，花了很長的時間才達到5000萬人次的規模，臉書也花了整整3年才達陣，但OpenAI發表ChatGPT，卻僅五周就達到，由此可見AI發展，全盤改變這個世界，而AI影響所有一切，尤其與人們生活切身的工作、居家生活和教育醫療，甚至讓藥物開發更獲致重突破。這也是谷歌為何敢預測未來AI帶來的商機，到2030年絕不會僅止於1兆美元，可能達到10兆或20兆美元的驚人數字，並打算擴大AI 投資至超過千億美元，他強調絕不要用工程師的思維預測未來AI發展。

Jung-Bae Lee也呼應 Hamidou Dia的預測。他說目前各方的專家預測都太低了，AI現在只是開始，雖然過程會有震盪，但絕對會看到新的革命，只是要建設AI基礎建設，得花費相當大的成本。

台積電同樣押注很大筆資本在布建AI相關產能和技術，包括推進先進製程、擴大先進封裝等，每年逾300億美元的資本支出中，有相當高的比重用於布建AI相關產能以迎合客戶迫切需求。

對此米玉傑表示，台積電也認同未來AI商機「非常大」，尤其生成式AI將加速更多的學習與應用。他也以客戶端給的預測，強調與AI應用相關的高效能運算晶片，未來5年需求年複合成長率 (CAGR)將近50%。

吳田玉也以過去錯估網際網發展，繼蘋果推出智慧型手機後，改變全球科技發展，很多人錯估智慧型手機推出帶來的影響。

因此在AI時代的到來，他詢問三位與談人，除了雲端AI應用僅造就少數廠商獲利後，未來會看到何種殺手機應用。

對此，三星記憶體業務總裁 Jung-Bae Lee和米玉傑都認為具備AI功能的邊緣端應用，可能會順應出線，原因很多人不願將私密資料上傳雲端，這也AI智慧手機帶來新的機會。米玉傑則補充說，因智慧型手機已普及，若是有功能強且好的APP，確實會很快打動消費者的心。

不過谷歌生成式AI解決方案架構副總裁 Hamidou Dia 也為雲端服務業者說話，他說為了解決很多企業不願將私密資料或影像上傳雲端，谷歌已開發出分割式且加密的雲端儲存方案，可解決企業的疑慮。但Hamidou Dia 也認同包括智慧型手機、甚至汽車，都將成為下一波AI發展的殺手級應用產品。

吳田玉進一步提出AI發展，會不會因各地區資源差異，形成不公平的區發展。台積電、三星和谷歌都認同，經濟體大的國家如美國、中國，和協助AI發展的台灣、南韓及日本都會是受惠的區域。但谷歌強調，隨大語言模型解除語言的藩籬，將會縮短不同區域的公平性，例如教育、醫療等。不過未來誰先懂得運用資源建構AI大模型，導入專精領域，例如台灣擅長的智慧製造、南韓擁有的記憶體優勢等，就能持續在各自專精領域持續勝出。

日月光執行長吳田玉與台積電執行副總經理暨營運長米玉傑、Google生成式AI解決方案架構副總裁 Hamidou Dia 和三星電記憶體業務總裁 Jung-Bae Lee以及等四大半導體巨擘展開對談後合影。記者簡永祥／攝影
日月光執行長吳田玉與台積電執行副總經理暨營運長米玉傑、Google生成式AI解決方案架構副總裁 Hamidou Dia 和三星電記憶體業務總裁 Jung-Bae Lee以及等四大半導體巨擘展開對談後合影。記者簡永祥／攝影

AI 三星電子 半導體 台積電 日月光 智慧型手機 谷歌

延伸閱讀

三星記憶體總裁：AI加速半導體成長 但面臨3大挑戰

台積電、美光為何買群創、友達廠房？牽動面板雙虎轉型與半導體新局…看懂背後深意

影／台積電至2026年CoWoS大擴產 何軍：客戶一直說不夠！

ADR重挫6.5% 台積電回測半年線、市值跌破24兆

相關新聞

世紀豪賭！日月光吳田玉問投資AI「該跟著跳？」 三星4字妙答

SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展壓軸的「AI 晶片世紀對談 AI Chip Fireside Cha...

AI商機有多大？ 谷歌、三星皆預估2030年達10兆至20兆美元

台積電、谷歌、三星和日月光等四家發展AI重量級大廠今日在國際半導體展開展首百的大師論壇中，壓軸展開世紀大對談，對談中谷歌...

經濟部發表MOSAIC 3D AI晶片 斬獲R&D100大獎

半導體年度盛事「2024 SEMICON TAIWAN」4日盛大展開，「經濟部產業技術司主題館」一口氣展示45項前瞻技術...

SEMICON Taiwan 2024展會 億光展出第三類半導體產品

SEMICON Taiwan 2024展會4日開幕，億光（2393）展示在光電及功率半導體領域的最新產品。億光表示，隨著...

智晶最新微型透明顯示屏 將於深圳光博會亮相

PMOLED顯示面板科技製造商智晶光電（5245）將在2024年9月11至13日的深圳光博展覽會上展示最新微型透明顯示屏...

億光參加半導體展 亮相高階光電產品結合半導體

億光電子（2393）在SEMICON Taiwan 2024展會上，展示光電及功率半導體領域的最新產品。隨著生成式AI技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。