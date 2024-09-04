AI商機有多大？ 谷歌、三星皆預估2030年達10兆至20兆美元

台積電、谷歌、三星和日月光等四家發展AI重量級大廠今日在國際半導體展開展首百的大師論壇中，壓軸展開世紀大對談，對談中谷歌生成式AI解決方案架構副總裁 Hamidou Dia 和三星電子記憶體業務總裁 Jung-Bae Lee，均提出，不要以工程師的思維去預測未來AI商機有多大，兩人都認為預估到2030年，AI商機可能會比預先預期1兆元還要高出非常多，可能高達10兆、甚至20兆美元的商機。

台積電共同營運長米玉傑雖未附和二大巨擘的預測會達到20兆美元的規模，但也坦承未來爆發的商機「非常大」。米玉傑強調，從客戶端給的預測，與AI應用相關的高效能運算晶片，未來5年需求年複合成長率（CAGR）將近50%。

擔任這次AI世紀大對談主持人的日月光半導體執行長吳田玉，一開始就強調以觀眾的角色，希望三位重量級者為大家解惑，到底AI未來商機有多大？如果這麼大，各位又抱持什麼態度進行投資？

Hamidou Dia強調，AI發展現在才開始。他以網際網路發展，花了很長的時間才達到5000萬人次的規模，臉書也花了整整3年才達陣，但OpenAI發表ChatGPT，卻僅五周就達到，由此可見AI發展，全盤改變這個世界，而AI影響所有一切，尤其與人們生活切身的工作、居家生活和教育醫療，甚至讓藥物開發更獲致重突破。這也是谷歌為何敢預測未來AI帶來的商機，到2030年絕不會僅止於1兆美元，可能達到10兆或20兆美元的驚人數字，並打算擴大AI 投資至超過千億美元，他強調絕不要用工程師的思維預測未來AI發展。

Jung-Bae Lee也呼應 Hamidou Dia的預測。他說目前各方的專家預測都太低了，AI現在只是開始，雖然過程會有震盪，但絕對會看到新的革命，只是要建設AI基礎建設，得花費相當大的成本。

台積電同樣押注很大筆資本在布建AI相關產能和技術，包括推進先進製程、擴大先進封裝等，每年逾300億美元的資本支出中，有相當高的比重用於布建AI相關產能以迎合客戶迫切需求。

對此米玉傑表示，台積電也認同未來AI商機「非常大」，尤其生成式AI將加速更多的學習與應用。他也以客戶端給的預測，強調與AI應用相關的高效能運算晶片，未來5年需求年複合成長率 (CAGR)將近50%。

吳田玉也以過去錯估網際網發展，繼蘋果推出智慧型手機後，改變全球科技發展，很多人錯估智慧型手機推出帶來的影響。

因此在AI時代的到來，他詢問三位與談人，除了雲端AI應用僅造就少數廠商獲利後，未來會看到何種殺手機應用。

對此，三星記憶體業務總裁 Jung-Bae Lee和米玉傑都認為具備AI功能的邊緣端應用，可能會順應出線，原因很多人不願將私密資料上傳雲端，這也AI智慧手機帶來新的機會。米玉傑則補充說，因智慧型手機已普及，若是有功能強且好的APP，確實會很快打動消費者的心。

不過谷歌生成式AI解決方案架構副總裁 Hamidou Dia 也為雲端服務業者說話，他說為了解決很多企業不願將私密資料或影像上傳雲端，谷歌已開發出分割式且加密的雲端儲存方案，可解決企業的疑慮。但Hamidou Dia 也認同包括智慧型手機、甚至汽車，都將成為下一波AI發展的殺手級應用產品。