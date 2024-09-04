宇康醫電與健身工廠攜手推動跳床課程數位化 搶攻健身新商機
中光電（5371）子公司宇康醫電攜手世界健身-KY（2762）旗下的健身工廠推動跳床課程數位化，共同打造健身新標配，讓跳床遊戲應用領跑健身新潮流。
跳床運動風靡全球 市場蓬勃發展
隨著健康意識提升，跳床運動以其高效的燃脂效果和趣味性，在全球掀起一股熱潮。這項運動以低衝擊、全身運動的特性吸引眾多健身愛好者，從家庭應用到專業健身課程，都展現強大的市場潛力。跳床運動不僅能提高心肺功能，還能塑形健美，因而受到年輕族群和健身達人的喜愛。從歐美到亞洲，跳床相關產品和課程如雨後春筍般湧現，顯示此運動市場的蓬勃發展趨勢。
宇康醫電數位跳床攜手健身工廠 引領未來健身新潮流
順應此全球運動熱潮，宇康醫電推出全球首創數位化跳床，並與健身工廠-柏文健康事業股份有限公司合作，以「Let's Jump動感彈跳」為名，組隊挑戰數位發展部數位產業署之「113年運動數據創新加值應用競賽」，全面升級傳統跳床課程。本次合作亮點為宇康醫應用其先進感測科技，將健身工廠傳統「U BOUND活力躍蹦」有氧彈跳床團體課程升級數位化。專屬的個人外掛感測器和心率牆系統，讓學員能即時了解個人的運動狀況，包含心率及滯空時間等數據一目了然。不僅如此，該項技術還能協助教練即時調整課程強度，確保每位學員都能在安全範圍內達到最佳運動效果。整個過程充滿趣味，讓學員在愉快跳躍中輕鬆燃脂，全方位塑形，進而大幅提升運動數位體驗。
從商用到家用 宇康醫電拓展跳床遊戲新領域
宇康醫電除了與健身工廠合作於商用團課市場，更進一步開發跳床遊戲應用，為家用市場注入全新活力。隨著家庭健身需求不斷增長，宇康醫電計劃推出各類饒富趣味性的跳床遊戲，讓用戶在娛樂中輕鬆達成健身目標。這些遊戲應用將涵蓋不同難度和玩法，適合全家使用，滿足不同年齡層的需求，為家庭健身創造更多樂趣與可能性。未來，跳床遊戲應用可望成為家庭健身的新標配，為全球用戶帶來創新又有趣的運動新選擇。
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