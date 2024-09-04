快訊

柯文哲無保請回被撤 民眾黨回應了

金管會將建立房貸流量控管機制 要求銀行優先承作這3類案件

今夜暫休兵！柯文哲第2度羈押庭換「他」審 預計明天開庭

世界先進和恩智浦獲准成立VSMC 下半年興建12吋晶圓廠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

世界先進（5347）和恩智浦半導體4日宣布已取得相關單位的核准，依計畫進行注資，正式成立VisionPower Semiconductor Manufacturing Company（VSMC）合資公司，朝興建VSMC首座12吋（300mm）晶圓廠穩步邁進，預計下半年開始興建。

世界先進和恩智浦半導體今年6月5日宣布計畫於新加坡共同成立VSMC合資公司，以興建一座十二吋（300mm）晶圓廠，總投資金額約78億美元。

世界先進董事長方略表示，「感謝包括台灣、新加坡政府等各國政府及監管單位的大力支持，使我們順利取得相關核准，按進度持續推動這項極具意義的投資。VSMC的首座十二吋晶圓廠，是世界先進公司致力於滿足客戶需求承諾、擴大我們製造能量，同時多元化全球製造基地的具體體現」。

恩智浦半導體總裁暨執行長Kurt Sievers表示，「我們感謝所有相關政府機構迅速採取行動支持VSMC合資公司的成立。VSMC晶圓廠與恩智浦的混合式製造策略完全相符，有助於確保我們擁有一個具有成本競爭力、供應鏈控制力和地理韌性的製造基地，以支持我們的長期成長目標」。

VSMC將於今年下半年動土興建首座晶圓廠，預計2027年開始量產，在首座晶圓廠成功量產後，世界先進及恩智浦半導體將考慮建造第二座晶圓廠。

VSMC首座晶圓廠將採用130奈米至40奈米的技術，生產包括混合訊號、電源管理和類比產品，以支援汽車、工業、消費性電子及行動裝置等終端市場的需求，相關技術授權及技術轉移將來自台積電（2330），其中技術授權已和台積電完成簽約作業。2029年，該晶圓廠月產能預計將達55,000片12吋晶圓，創造約1,500個工作機會，同時將帶動上下游相關產業鏈發展，為新加坡及全球半導體生態系統作出貢獻。

世界先進 半導體 台積電 恩智浦 新加坡 晶圓廠

延伸閱讀

印度總理莫迪今起訪問新加坡 有望開啟雙邊協議新時代

台斯簽署半導體第二期合作協議 強化斯國車用技術

莫迪將訪新加坡 印度外交部：可望簽署多項MOU

聯合國秘書長訪新加坡 星總統：支持加強多邊主義

相關新聞

世紀豪賭！日月光吳田玉問投資AI「該跟著跳？」 三星4字妙答

SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展壓軸的「AI 晶片世紀對談 AI Chip Fireside Cha...

AI商機有多大？ 谷歌、三星皆預估2030年達10兆至20兆美元

台積電、谷歌、三星和日月光等四家發展AI重量級大廠今日在國際半導體展開展首百的大師論壇中，壓軸展開世紀大對談，對談中谷歌...

經濟部發表MOSAIC 3D AI晶片 斬獲R&D100大獎

半導體年度盛事「2024 SEMICON TAIWAN」4日盛大展開，「經濟部產業技術司主題館」一口氣展示45項前瞻技術...

SEMICON Taiwan 2024展會 億光展出第三類半導體產品

SEMICON Taiwan 2024展會4日開幕，億光（2393）展示在光電及功率半導體領域的最新產品。億光表示，隨著...

智晶最新微型透明顯示屏 將於深圳光博會亮相

PMOLED顯示面板科技製造商智晶光電（5245）將在2024年9月11至13日的深圳光博展覽會上展示最新微型透明顯示屏...

億光參加半導體展 亮相高階光電產品結合半導體

億光電子（2393）在SEMICON Taiwan 2024展會上，展示光電及功率半導體領域的最新產品。隨著生成式AI技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。