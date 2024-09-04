遠傳將成立文創投資公司成立基金 扶植投資本土內容

遠傳電信（4904）4日受邀參加第16屆年度影視產業盛會「亞洲影視內容峰會」（ContentAsia Summit），遠傳數位娛樂營運長蔡俊榮與全球各地的影視專業人士分享遠傳friDay影音之內容規劃與用戶經營策略。他表示遠傳將成立文創投資子公司，加強本土影視內容投資、助力產業升級與發展。

根據規劃，遠傳文創投資子公司將與台灣文策院、TVBS，以及南韓CJ ENM等國際夥伴合作，預計於今年底前成立投資基金，啟動台灣本土電影、電視及演唱會等影視娛樂專案投資。這是繼2022年米神國際成立後，遠傳再次以高規格出擊，展現扶植本土內容的決心。

「亞洲影視內容峰會」（ContentAsia Summit）由ContentAsia主辦，今年首次在台灣舉行，彰顯台灣成為創意中心和全球華語製作重鎮，擁有充滿活力製作團隊之優勢。遠傳指出，投資的《青春18x2通往有你的旅程》在全球票房表現亮眼，以新台幣5.6億元的票房獲得國際矚目。

根據PwC於2023年發布的「2023-2027台灣娛樂暨媒體業展望」報告，台灣OTT影音市場在2022年達18億美元，占台灣娛樂及媒體產業9.1%，成長迅速且前景看好。蔡俊榮表示，遠傳friDay影音用戶年成長率達10%，連續四年榮獲本土OTT付費訂閱第一名，關鍵來自於遠傳friDay影音的獨家強勢內容、國際合作優勢、與個人化AI技術應用等三大指標策略。

韓劇、日劇是遠傳friDay影音最受用戶喜愛之內容，為此遠傳特與韓國各大電視台及日本的內容夥伴密切合作，提供熱門優質韓、日劇，例如人氣韓劇《財閥家的小兒子》與《模範計程車2》，話題日劇如《派對咖孔明》與《GTO麻辣教師 REVIVAL》，均創下年度收視冠軍或站上收視冠軍的傲人佳績。

為進一步提升用戶體驗，遠傳friDay影音導入多項AI技術應用，生成式AI推薦片單功能，以互動了解用戶心情、偏好等質化因素，加上用戶觀影歷史等量化數據，透過演算與推薦，提升80%用戶看片率。同時，AI技術也用於阻擋平台中不良評論，提供用戶舒適安心的影音平台。

遠傳向來重視本土IP發展，在採購與投資台灣的戲劇、綜藝、電影方面皆不遺餘力，包括《國際橋牌社》、《你的婚姻不是你的婚姻》、《騎吧！哈林小隊》、《極島森林 2》、《成功補習班》及《青春18x2通往有你的旅程》等，均創下優良口碑和亮眼票房。為進一步推動本土內容進軍國際，遠傳除延續子公司米神國際投資優質台灣內容之策略，更將與文策院及多家國際影視娛樂巨頭合作成立基金，擴大資金投入，推動台灣優質內容走向全球，展示台灣在影視創意與製作方面的實力。