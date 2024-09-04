快訊

基隆東岸商場鬥法！NET聲請假處分 拿9000萬元擔保獲准

柯文哲「公務員不坐牢」便簽 游淑慧：彭振聲口頭提過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經濟部發表MOSAIC 3D AI晶片 斬獲R&D100大獎

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
著眼於未來AI伺服器晶片散熱將以液冷為主，工研院開發出應用於浸沒冷卻的均熱板蒸發器（VC Boiler）元件貼附於晶片之上，利用高均溫性與外表面微結構，加速沸騰蒸氣泡生成，達成更高效能的晶片熱量移除效果。左起為經濟部產業技術司司長邱求慧、工研院電光系統所所長張世杰、工研院電光系統所組長王欽宏。記者李珣瑛/攝影
著眼於未來AI伺服器晶片散熱將以液冷為主，工研院開發出應用於浸沒冷卻的均熱板蒸發器（VC Boiler）元件貼附於晶片之上，利用高均溫性與外表面微結構，加速沸騰蒸氣泡生成，達成更高效能的晶片熱量移除效果。左起為經濟部產業技術司司長邱求慧、工研院電光系統所所長張世杰、工研院電光系統所組長王欽宏。記者李珣瑛/攝影

半導體年度盛事「2024 SEMICON TAIWAN」4日盛大展開，「經濟部產業技術司主題館」一口氣展示45項前瞻技術，其中，全球首款專為生成式AI應用所設計的MOSAIC 3D AI晶片（Memory-cube Operability in a Stacked AI Chip；MOSAIC），不僅拿下2024 R&D100大獎，更劍指市場一片難求的高頻寬記憶體（High Bandwidth Memory；HBM），提供AI產業更高效能、高彈性、高性價比的替代方案。另外，現場也展示內嵌超音波的AI智能晶圓研磨加工系統，大幅提升製程良率與效率，有助於我國半導體供應鏈自主化程度提升。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，根據Fortune Business Insights預估，生成式AI市場規模，將從2024年的670億美元，增長到2032年的9,676億美元，年均複合成長率高達39.6%，經濟部產業技術司積極投入AI人工智慧、HPC半導體、化合物半導體等前瞻技術研發，截至目前已投入超過300億元在相關領域，尤其著重在提升我國半導體供應鏈自主化，此次榮獲2024 R&D100大獎的MOSAIC 3D AI晶片技術，不僅能顯著提升AI模型的運算效能，還能在成本和能耗方面提供更具競爭力的解決方案，為我國在全球AI產業競賽中奠定了堅實基礎。

力積電（6770）副總經理暨技術長張守仁表示，目前HBM記憶體雖是目前AI應用的首選，但伴隨AI推動科技應用革命的浪潮，許多科技業者也正積極尋求替代方案。以期能針對這些應用於耗能、散熱及單價等層面提供最佳解決方案。此次攜手工研院打造的MOSAIC 3D AI晶片，採用晶圓級記憶體+邏輯堆疊方案，大幅縮短記憶體與運算核心間的傳輸距離，顯著提升資料傳輸頻寬，帶來高性能、低成本、可擴展、客製化等優勢，尤其共同打造的全球領先3D晶片堆疊一站式(Total Solution)服務，獲得國際晶片大廠青睐。

穩晟材料董事長朱閔聖表示，工研院首創AI智能晶圓研磨加工系統，可透過AI聲頻感測器分析，對晶圓加工過程的訊號進行判讀，即時分析研磨砂輪的填塞及鈍化狀態，並搭配內嵌智慧高頻致震輔助研磨主軸，將晶圓研磨中的碎屑震出，讓研磨刀具保持鋒利，不需像過去頻繁停機更換耗材，讓整體晶圓加工效率提升3～5倍，且可降低耗材使用率。目前穩晟材料已導入該系統，並試量產研磨6吋與8吋碳化矽晶圓，預期可提升國內半導體關鍵設備自製率，同時成為推動碳化矽應用產業的強勁助力。

工研院電子與光電系統研究所所長張世杰提到，AI人工智慧將改變人們生活方式，更引領未來產業轉型與經濟發展，尤其是生成式AI的出現，推動雲端運算發展到邊緣運算，也加速消費性電子、智慧家庭等應用快速變化。面對全球對AI需求激增，工研院積極投入半導體前瞻技術研發，推動晶片設計與製造技術革新的同時，也滿足市場需求，以確保我國在這場科技競賽中保持領先地位。

工研院研發的MOSAIC 3D AI晶片，是全球首款專為生成式AI應用所設計的晶片，能滿足各類型AI需求，實現GAI無所不在的願景，並與國內知名大廠力積電合作，一舉拿下有研發界奧斯卡之稱的2024年全球百大科技研發獎（R&D100 Awards）。圖/工研院提供
工研院研發的MOSAIC 3D AI晶片，是全球首款專為生成式AI應用所設計的晶片，能滿足各類型AI需求，實現GAI無所不在的願景，並與國內知名大廠力積電合作，一舉拿下有研發界奧斯卡之稱的2024年全球百大科技研發獎（R&D100 Awards）。圖/工研院提供
經濟部4日在半導體年度盛事「2024 SEMICON TAIWAN」一口氣展示45項前瞻技術。左起為工研院感測系統中心執行長朱俊勳、力積電副總經理張守仁、經濟部產業技術司司長邱求慧、穩晟材料董事長朱閔聖、工研院電光系統所所長張世杰、工研院機械所副所長楊秉祥。記者李珣瑛/攝影
經濟部4日在半導體年度盛事「2024 SEMICON TAIWAN」一口氣展示45項前瞻技術。左起為工研院感測系統中心執行長朱俊勳、力積電副總經理張守仁、經濟部產業技術司司長邱求慧、穩晟材料董事長朱閔聖、工研院電光系統所所長張世杰、工研院機械所副所長楊秉祥。記者李珣瑛/攝影

AI 半導體 矽晶圓 經濟部

延伸閱讀

工研院偕九州半導體數位創協會 打造韌性生態系　

臻鼎集團首次參與SEMICON Taiwan 高階載板AI伺服器亮相

三星記憶體總裁：AI加速半導體成長 但面臨3大挑戰

台積電、美光為何買群創、友達廠房？牽動面板雙虎轉型與半導體新局…看懂背後深意

相關新聞

經濟部發表MOSAIC 3D AI晶片 斬獲R&D100大獎

半導體年度盛事「2024 SEMICON TAIWAN」4日盛大展開，「經濟部產業技術司主題館」一口氣展示45項前瞻技術...

SEMICON Taiwan 2024展會 億光展出第三類半導體產品

SEMICON Taiwan 2024展會4日開幕，億光（2393）展示在光電及功率半導體領域的最新產品。億光表示，隨著...

智晶最新微型透明顯示屏 將於深圳光博會亮相

PMOLED顯示面板科技製造商智晶光電（5245）將在2024年9月11至13日的深圳光博展覽會上展示最新微型透明顯示屏...

億光參加半導體展 亮相高階光電產品結合半導體

億光電子（2393）在SEMICON Taiwan 2024展會上，展示光電及功率半導體領域的最新產品。隨著生成式AI技...

工研院偕九州半導體數位創協會 打造韌性生態系　

在經濟部支持下，工研院攜手日本九州半導體數位創新協會（SIIQ）4日舉辦「2024 臺日半導體設備技術研討會」，以「半導...

臻鼎集團首次參與SEMICON Taiwan 高階載板AI伺服器亮相

全球 PCB 領導大廠臻鼎-KY（4958）於9月4日至6日首次受邀參與SEMICON Taiwan 20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。