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SEMICON Taiwan 2024展會 億光展出第三類半導體產品

經濟日報／ 記者李泠秭／即時報導
億光電子南港展覽館2館SEMICON Taiwan 2024展會S7346展位。億光電子/提供
億光電子南港展覽館2館SEMICON Taiwan 2024展會S7346展位。億光電子/提供

SEMICON Taiwan 2024展會4日開幕，億光（2393）展示在光電及功率半導體領域的最新產品。億光表示，隨著生成式AI技術的爆炸性增長，AI資料中心對晶片需求急劇上升，驅動伺服器電力需求急劇增加，對高效能電力解決方案變得更加迫切。億光的第三類半導體產品專為提升電力轉換效率，除了能有效降低能量損耗，也能提供更好的導熱效果，顯著提升伺服器和電動車的能源利用率，並改善工業應用中的能效。

擁有超過40年元件封測經驗的億光電子，產品從可見光、紅外線及光耦等應用領域積累了豐富的技術，並積極拓展至消費、工業及能源領域的第三類半導體產品，秉持綠色供應鏈，無鉛無鹵的製程標準，展現應對市場需求變化中的靈活應對能力。

億光展示包括第三類功率半導體、可見光、紅外線與光耦等一系列產品，也包括產品實際應用，充分顯示在半導體及終端應用的廣泛潛力。

SEMICON Taiwan 2024於9月4日至6日在南港展覽館舉行，億光的功率半導體產品涵蓋碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）及矽（Si）元件，憑著封裝技術上的專業優勢，在第三類半導體領域提供同樣的封測服務，並持續精進封測技術，預期在車用、工控、充電樁及電源等領域顯著增長。

億光 半導體

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