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智晶最新微型透明顯示屏 將於深圳光博會亮相

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
智晶最新微型透明顯示屏將於深圳光博會亮相。圖/智晶提供
智晶最新微型透明顯示屏將於深圳光博會亮相。圖/智晶提供

PMOLED顯示面板科技製造商智晶光電（5245）將在2024年9月11至13日的深圳光博展覽會上展示最新微型透明顯示屏產品。

智晶光電在光學領域已深耕超過19年，具有豐富製造和研發經驗，與國際一級大廠長期合作，開案合作已超過上百種產品專案，其開發的小尺寸顯示屏，涵蓋微型近眼顯示屏、穿戴式及頭戴式顯示屏應用，尤其是在高爾夫測距儀、十字瞄準鏡和雙筒望遠鏡等光學領域，憑藉豐富的經驗，智晶光電能夠快速開發光學市場需求，配合客戶生產規模與規格需求。

智晶光電，透明PMOLED顯示屏在虛擬實境的應用中具有顯著優勢，其透明度依據應用需求，穿透度可設於60°至92°間，以高爾夫球測距儀的顯示屏製造商相較，智晶光電的PMOLED透明顯示屏穿透度高，不但可製作雙色圖標顯示，對比度相較LCD顯示高，能適應各種天氣和環境條件，並具有隱形圖標技術，能使圖標消影無痕，使用戶即使在遠距離也能獲得清晰的可見度和精確的距離資訊；智晶的崁入式無痕透明PMOLED顯示模組具有出色的透明度和直視特性，簡化環境影像與顯示資訊整合，其光損耗不到5%，顯著減少電池消耗，同時助於縮小設備整體尺寸及電池容量需求。

智晶光電的「崁入式無痕透明PMOLED顯示模組」已成功應用戶外射擊十字準線、高爾夫測距儀和軍工夜視鏡等領域。目前，智晶光電正積極擴展至其他虛擬實境應用，包含醫療設備、工業應用顯微鏡等，為近眼設備產品注入透明、輕量、快速開發和成本效益的優勢。智晶一系列光學產品將於深圳光博會寶安新館的2號館，攤位2B128位置展出。

智晶光電 深圳 虛擬實境

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