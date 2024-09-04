工研院偕九州半導體數位創協會 打造韌性生態系　

在經濟部支持下，工研院攜手日本九州半導體數位創新協會（SIIQ）4日舉辦「2024 臺日半導體設備技術研討會」，以「半導體設備技術」為主軸，積極推動臺日在半導體領域的戰略合作關係與技術創新，以促進供應鏈的穩定發展，工研院攜手九州半導體數位創新協會強化半導體產業鏈韌性，助攻全球佈局，提升臺日兩國在全球市場中的競爭力。

工研院副院長胡竹生表示，工研院長期投入半導體科技研發，累積深厚的技術與產業化經驗；而九州半導體數位創新協會擁有近300家產學研相關機構，成員涵蓋索尼、三菱電機等國際級大廠，掌握著九州最新技術發展趨勢。近年透過九州經濟產業局協助，工研院與九州地區的產學研機構密切合作。去年９月工研院與九州半導體數位創新協會、九州大學及陽明交通大學簽署合作備忘錄，為多元合作打下堅實基礎，至今已有多項實質成果。未來工研院將持續與臺日產學研合作，攜手共創新商機與技術突破。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，台積電在熊本設立的JASM半導體工廠是近年臺日合作最受注目的案例，成功帶動許多臺灣企業赴九州地區擴大投資。根據九州經濟調查協會的數據，自2021年到2030年，九州、沖繩及山口地區的半導體相關投資總額預計將達6兆日圓並創造高達20兆日圓的經濟效益。彰顯臺日合作特別是九州的潛力，更顯示雙方在全球半導體市場中將共同引領的未來。經濟部計畫在日本設立臺灣科學園區，並在九州設立服務公司，更有助於強化臺日供應鏈的連結，有效打造半導體韌性生態系。此外，經濟部預計在2028年提升製造業AI應用普及率50％以上，未來在九州半導體數位創新協會與工研院共有平台下，持續與九州產學研機構合作，助益雙邊產業所需技術，以因應AI時代的快速變化。

日本臺灣交流協會副代表服部崇指出，半導體是現代生活中不可或缺的關鍵技術，隨著AI快速普及，伺服器需求大增，先進半導體製造預期將顯著成長。日本在製造技術方面具有領先優勢，尤其以九州地區為代表。九州曾有「矽島」之稱，結合臺灣的技術力量，期望再度成為全球領先的半導體重鎮。期盼九州與臺灣的強力合作，共同開發創新應用，提前布局臺日雙方產業未來，加速技術突破，推動雙方在半導體產業上的共同繁榮。

九州半導體數位創新協會會長山口宜洋指出，去年九州半導體數位創新協會與工研院簽署合作備忘錄，這一年間雙方已進行很多的交流與互訪，期望今後產官學各界能更齊心協力推進半導體領域的技術合作與人才培養，包含因應ESG發展需求，共同促進半導體產業發展，帶動臺日經濟成長。

「2024 臺日半導體設備技術研討會」透過臺日在半導體領域技術交流與深度合作，展現雙方在技術創新與產業鏈整合的共識與發展方向。工研院將持續協助促成臺日產學研合作，期望攜手產業打造具韌性且創新的半導體生態系，深化臺日在半導體領域的戰略合作關係，推動技術創新，進一步促進供應鏈的穩定發展。