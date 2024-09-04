快訊

摩羯颱風外圍環流影響 5縣市大雨特報恐下到晚上

飼料廠屋頂修復吊臂突斷裂 6公尺高墜地…3人宣告不治

獨／政府為房貸急召...國銀忙趕場 財部下午再邀公股開會

AMOLED面板成智慧手機主流顯示規格 今年出貨年增近25%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendFore最新統計數據，今年AMOLED手機面板出貨量預估將突破8.4億片，較2023年成長近25%。由於各大手機品牌逐漸提升AMOLED手機面板的使用比例，預計將進一步帶動2025年的出貨量超過8.7億片，年增3.2%。

過去以來韓系面板廠一直是主要供應商，但近年來中國大陸面板廠大力擴張柔性AMOLED面板產能，為市場快速成長的需求提供穩定貨源，同時，中國大陸面板廠積極與手機品牌展開密切合作，大幅提升AMOLED面板在智慧型手機市場的滲透率，從2023年51%到2024年已達56.9%。

TrendForce表示，AMOLED面板滲透率每年將成長2%至3%，並在2028年達68%，意味AMOLED面板已成為智慧型手機市場的主流顯示器規格。

從區域市場角度分析，韓系面板廠目前主要供貨給Apple和三星，對其餘品牌的出貨量已逐年減少，僅供貨少量的硬屏AMOLED 面板。反觀中國大陸面板廠的AMOLED面板出貨量則逐年成長，其中，京東方(BOE)已躍升為中國大陸AMOLED手機面板出貨龍頭，預計今年的出貨量約1.3億片。

京東方除了與本土手機品牌密切合作，對Apple的出貨表現也呈現逐年成長，並於2024年如期通過iPhone 16系列新機種驗證，可望依照表定時程放量出貨。這個里程碑顯示京東方經過數年追趕，其產品和技術已逐漸獲得國際一線大廠Apple的認可，未來在Apple旗下相關產品的能見度將有機會持續擴大。

TrendForce指出，其他AMOLED手機面板廠也正快速成長。受到2024年華為新機熱銷帶動，預估維信諾(Visionox)出貨量將達到8,000萬片。另外，天馬與華星光電(CSOT)皆在今年開始大量提升AMOLED手機面板出貨，有機會突破以往成績。

以市場比重來看，預計2024年中國大陸面板廠的AMOLED手機面板出貨量將占全球AMOLED面板市場的47.9%，2025年中國大陸面板廠的整體出貨量則有望超越韓廠，其全球市占率預估可達50.2%。

AMOLED 智慧型手機 面板

延伸閱讀

集邦：第3季全球智慧手機產量2.93億支 微幅回升但年減5%

i16不能用微信？還在喬 蘋果強調仍在與騰訊溝通抽成費用

鴻海、大立光 認購夯

TrendForce：輝達GB200將成為全球 AI 伺服器出貨主力

相關新聞

智慧手機年產量「倒退嚕」！這2大因素影響、旺季不旺

根據集邦（TrendForce）4日發布最新調查顯示，2024年全球智慧型手機生產總數呈現衰退態勢，回顧第二季表現可發現...

獨／黃仁勳、蘇姿丰最新動向曝光！傳為半導體展來臺 答案揭曉

2024國際半導體展（SEMICON）4日於南港展覽館登場！近年全球市場受到晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳掀起...

工研院偕九州半導體數位創協會 打造韌性生態系　

在經濟部支持下，工研院攜手日本九州半導體數位創新協會（SIIQ）4日舉辦「2024 臺日半導體設備技術研討會」，以「半導...

臻鼎集團首次參與SEMICON Taiwan 高階載板AI伺服器亮相

全球 PCB 領導大廠臻鼎-KY（4958）於9月4日至6日首次受邀參與SEMICON Taiwan 20...

三星記憶體總裁：AI加速半導體成長 但面臨3大挑戰

首度來台出席國際半導體展的三星（Samsung）記憶體業務總裁Jung-BaeLee今天表示，人工智慧（AI）會加速半導...

友達智慧服務解方 助攻半導體業綠色智能升級

友達（2409）以自身開發與整合的製造經驗發展永續戰略，積極延伸價值鏈，從內場域淬鍊出可供外界使用的綠色智慧服務，於SE...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。