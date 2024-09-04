AMOLED面板成智慧手機主流顯示規格 今年出貨年增近25%

根據TrendFore最新統計數據，今年AMOLED手機面板出貨量預估將突破8.4億片，較2023年成長近25%。由於各大手機品牌逐漸提升AMOLED手機面板的使用比例，預計將進一步帶動2025年的出貨量超過8.7億片，年增3.2%。

過去以來韓系面板廠一直是主要供應商，但近年來中國大陸面板廠大力擴張柔性AMOLED面板產能，為市場快速成長的需求提供穩定貨源，同時，中國大陸面板廠積極與手機品牌展開密切合作，大幅提升AMOLED面板在智慧型手機市場的滲透率，從2023年51%到2024年已達56.9%。

TrendForce表示，AMOLED面板滲透率每年將成長2%至3%，並在2028年達68%，意味AMOLED面板已成為智慧型手機市場的主流顯示器規格。

從區域市場角度分析，韓系面板廠目前主要供貨給Apple和三星，對其餘品牌的出貨量已逐年減少，僅供貨少量的硬屏AMOLED 面板。反觀中國大陸面板廠的AMOLED面板出貨量則逐年成長，其中，京東方(BOE)已躍升為中國大陸AMOLED手機面板出貨龍頭，預計今年的出貨量約1.3億片。

京東方除了與本土手機品牌密切合作，對Apple的出貨表現也呈現逐年成長，並於2024年如期通過iPhone 16系列新機種驗證，可望依照表定時程放量出貨。這個里程碑顯示京東方經過數年追趕，其產品和技術已逐漸獲得國際一線大廠Apple的認可，未來在Apple旗下相關產品的能見度將有機會持續擴大。

TrendForce指出，其他AMOLED手機面板廠也正快速成長。受到2024年華為新機熱銷帶動，預估維信諾(Visionox)出貨量將達到8,000萬片。另外，天馬與華星光電(CSOT)皆在今年開始大量提升AMOLED手機面板出貨，有機會突破以往成績。

以市場比重來看，預計2024年中國大陸面板廠的AMOLED手機面板出貨量將占全球AMOLED面板市場的47.9%，2025年中國大陸面板廠的整體出貨量則有望超越韓廠，其全球市占率預估可達50.2%。