宜鼎領先量產CXL記憶體模組 AI伺服器與資料中心升級

工控記憶體模組廠宜鼎（5289）4日表示，在AI伺服器應用持續升溫，相關設備的硬體規格需求也隨之提升，公司領先推出「CXL記憶體模組」，採用E3.S 2T規格，為系統提供更彈性且成本合理的擴充方式，讓伺服器可直上AI運算所需的硬體規格，預計在2025年初正式出貨。

宜鼎指出，業界過往普遍採用的容量與頻寬標準，已無法完整滿足現今龐大AI運算所需的效能，呼應產業現狀，宜鼎推出「CXL記憶體模組」，透過全新CXL協定，提供單條64GB大容量及高達32GB/s的頻寬，且採用E3.S 2T規格，為系統提供更彈性且成本合理的擴充方式，讓伺服器可直上AI運算所需的硬體規格。

宜鼎進一步說，除了提升伺服器容量與頻寬外，更透過CXL獨創的「共享記憶體資源」特性及PCIe介面，打破傳統記憶體通道的頻寬限制，讓伺服器效能可隨著AI發展與時俱進。

根據TrendForce研調預估，在大型雲端業者及品牌廠對AI伺服器的持續投資下，今年AI伺服器出貨量將上修至167萬台、產值占整體伺服器市場比重高達65%，同時，對伺服器效能至關重要的CPU亦迅速演進，然而儘管CPU的運算能力提升，卻受限於傳統記憶體通道對頻寬的限制，讓CPU無法完整獲得記憶體的運算資源，因而難以發揮最大硬體效能。

宜鼎積極投入創新，全新CXL協定的記憶體模組將能改善上述情形、並解決伺服器系統現存的三大瓶頸，包括透過採用簡化的協議及高相容性的PCIe 5.0介面，改善「系統元件之間因協定不同導致的傳輸延遲」，透過CXL的記憶體池 (Memory pooling )技術，讓同一層架多台伺服器的CPU、加速器等運算元件共享記憶體資源，減少資源冗餘，解決「記憶體利用率低」的狀況。

此外，有別於目前主流DDR架構，CXL底層技術採用PCIe介面，使其可透過獨立通道，與伺服器內既有的DDR5記憶體並存，讓CPU在現有的DIMM以外，可再輕鬆從PCIe介面獲得CXL記憶體模組帶來的額外頻寬與容量，有效解決目前「CPU可用記憶體頻寬受限」的痛點，發揮加乘效益。

宜鼎DRAM事業處總經理張偉民說明，公司持續致力為AI賦能，也因而願意挹注大量研發資源提升系統運算效能，領先全球模組廠商，成為率先投入開發並量產CXL記憶體的品牌之一。